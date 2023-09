Oltre 9mila migranti in Veneto, Zaia: «Europa latitante, rasenta il ridicolo»

Il presidente della Regione torna ad attaccare l'Unione Europea: «Numeri da esodo biblico, servono soluzioni concrete». Poi attacca il comportamento di Austria e Francia: «Inaccettabile sospendano Schengen per non accogliere i migranti»

Emergenza migranti: il presidente del Veneto, Luca Zaia, torna ad attaccare l'Unione Europea. «Si sta dimostrando latitante - spiega il Governatore -. Mi chiedo come si possa accettare che due paesi come Francia e Austria possano sospendere Schengen per evitare che arrivino i migranti dall'Italia.

A livello europeo il ricollocamento dei migranti non sta funzionando - aggiunge Zaia -. Il comportamento dell'Europa rasenta il ridicolo, servono al più presto soluzioni concrete a quello che è un problema internazionale, non solo italiano. Ci troviamo davanti a numeri da esodo biblico: 200mila persone sbarcheranno quest'anno in Italia, il Veneto oggi ha già superato i 9mila richiedenti asilo ospitati sul territorio regionale. Davanti a questa emergenza è fondamentale che l'Europa, se c'è, batta un colpo».