Covid, Zaia: «I dati in Veneto sono buoni, non meritiamo la zona arancione»

«Non so dire come sarà il Natale 2020 in Veneto, è un periodo ancora troppo lontano per fare previsioni». Con queste parole il Governatore del Veneto, Luca Zaia, ha iniziato il punto stampa sull'emergenza Covid in Veneto del 18 novembre.

«Ieri (martedì 17 novembre) è stata una giornata di grande ricambio negli ospedali - ha spiegato Zaia - soprattutto nelle terapie intensive, dove stanno uscendo i primi pazienti che erano stati ricoverati nelle scorse settimane. Stiamo caricando i dati per venerdì 18 novembre quando il Governo deciderà i nuovi passaggi di fascia. I numeri dell'emergenza sono alti, la nostra speranza è di essere entrati nella parte più alta della curva dei contagi ma i dati in Veneto sono buoni ad oggi. Io spero vivamente che il Veneto resti in zona gialla ma il cambio di fascia dipende molto dall'indice Rt che stiamo calcolando. Domani sarà il giorno del confronto con il Governo. Siamo pronti a tutto» spiega Zaia. Sul tema dei ristori il Governatore ha spiegato: «Non sono ancora arrivati ma il Governo deve provvedere al più presto. Le restrizioni che abbiamo applicato in Veneto con la nuova ordinanza erano pensate per essere accompagnati dai relativi ristori. Se il Governo non le invierà sarà difficile perché siamo in zona gialla che le regioni facciano ulteriori provvedimenti restrittivi. Le attività vanno aiutate». Garantita grazie alle videoconferenze a distanza l'operatività dei consiglieri regionali risultati positivi al Covid. L'ospedale del Qatar resterà in Veneto, il Governatore ha smentito l'ipotesi che possa essere trasferito in Valle d'Aosta. «Verrà semplicemente smembrato nelle sue due parti laterali che saranno dedicate ai tamponi drive-in».

Il bollettino di Azienda Zero

Nelle ultime 24 ore in Veneto si sono registrati 2972 nuovi positivi. 33.807 le persone attualmente in isolamento, 2192 i ricoverati in ospedale (+101), 291 i pazienti in terapia intensiva (+11). Superata la soglia dei 3mila morti in Veneto (+52).

Il video della diretta