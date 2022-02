Zaia incontra il nuovo Prefetto di Treviso: «Pronti a collaborare»

Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha ricevuto martedì 1º febbraio a Palazzo Balbi il nuovo Prefetto di Treviso, dottor Angelo Sidoti. Il presidente ha formulato a nome di tutti i veneti il benvenuto al dottor Sidoti, confermando la completa disponibilità da parte della Regione a lavorare insieme alla Prefettura nel rispetto dei rispettivi ruoli istituzionali.

«Ho assicurato la massima disponibilità nel proseguire e valorizzare in ogni modo possibile quella collaborazione che mai come in questo difficile periodo dominato dal Covid si è rivelata fondamentale tra le varie istituzioni - ha detto Zaia - La Marca, dove il dottor Sidoti, forte di importanti esperienze precedenti, è stato nominato nuovo rappresentante del Governo è un’importante realtà, non solo produttiva, della nostra regione, la cui rilevanza è di valore per tutto il Paese. Lavorare insieme, quindi, è la giusta risposta da parte delle istituzioni sia che si affrontino sicurezza e legalità sia che si parli di ambiente e di lavoro o di qualsiasi altro tema sentito dai cittadini».