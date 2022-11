Zaia incontra i consorzi del prosecco: «La fusione è una via impraticabile»

Il governatore del Veneto ha incontrato in un atteso summit i presidenti del Consorzio di Tutela del Prosecco DOC, del Consorzio Conegliano-Valdobbiadene DOCG e dell'Asolo Prosecco DOCG

«Nessuna volontà di portare avanti progettualità contro il territorio, ma semplicemente ascoltare ed essere al fianco delle aziende e degli operatori. Vorrei sottolineare, ancora una volta, che le voci circolate su un progetto di fusione sono assolutamente da smentire perché la fusione è una via impraticabile». Questo dichiara il Presidente della Regione del Veneto Luca Zaia a margine del summit avvenuto oggi, 10 novembre a Conegliano con i presidenti rispettivamente del Consorzio di Tutela del Prosecco DOC, del Consorzio Conegliano-Valdobbiadene DOCG e Asolo Prosecco DOCG «Al di là di tutto ciò che si è detto nei giorni scorsi, l’incontro di oggi nasce dalla volontà dei due presidenti di condividere le progettualità e le posizioni per verificare possibili ambiti di collaborazione. Ricordo che stiamo parlando di parlando di due consorzi DOCG e di uno della DOC che insieme producono un miliardo di bottiglie di prosecco, stiamo parlando della più grande denominazione al mondo: il nostro prodotto rappresenta una bottiglia di bollicine su tre nel mondo».

«Comunque la DOC e la DOCG hanno la loro identità ed è giusto che siano mantenute distinte – conclude Luca Zaia -. Ciò non toglie che si possano fare dei progetti di economia di scala, come ad esempio proporsi all’estero e nelle grandi manifestazioni senza andare in ordine sparso, ma con un progetto comune, che rafforza ulteriormente la proposta di questa regione produttiva e del brand Prosecco. Ma questo devono sempre deciderlo i produttori».