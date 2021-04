Covid, Zaia: «Entro maggio le vaccinazioni per tutti gli Over 70»

Nella domenica di Pasqua il presidente del Veneto è stato ospite in diretta di Mara Venier a "Domenica In", su Rai 1. Al centro del dibattito il piano vaccini per le prossime settimane

Luca Zaia ospite di Mara Venier a "Domenica In" per rispondere alle richieste di Katia Ricciarelli su quando saranno le vaccinazioni degli Over 70. Ad oggi il Veneto ha vaccinato il 19% delle persone nella fascia d'età 70-79 anni, la media a livello nazionale dell'11%.

«Questa settimana ho chiamato i call center per le prenotazioni ma mi è stato detto che tutti i posti erano prenotati - ha spiegato Katia Ricciarelli - Vorrei solo sapere quando sarà il turno degli Over 75». A stretto giro la replica di Zaia: «Se le forniture a livello nazionale saranno garantite, penso sia verosimile dire che gli Over 70 in Veneto saranno vaccinati entro maggio. La categoria sarà vaccinata in gran parte dai medici di famiglia» ha detto il Governatore. In trasmissione presente anche il sottosegretario Sileri che ha assicurato: «Entro aprile in Italia arriveranno 8 milioni di dosi quindi le vaccinazioni dei 70enni potrebbero essere anticipate anche a metà aprile».

«Nel frattempo oggi in Veneto è stato vaccinato l'81% degli Over 80, poi dovremo vaccinare gli anziani a domicilio (quasi 100mila), i malati oncologici, i disabili e gli altri super fragili. Katia non ha potuto prenotarsi perché questa settimana AstraZeneca è arrivato in ritardo e abbiamo dovuto tenere le vaccinazioni al minimo senza possibilità di aprire le prenotazioni a lungo termine. Questa settimana sono arrivate in Veneto 38mila dosi di Moderna e 103 mila dosi di AstraZeneca. Abbiamo schierato 1300 persone su 58 centri vaccinali. Se le forniture nazionali saranno garantite, potremmo pensare ad aprire già nei prossimi giorni sempre più prenotazioni, con il rischio però di doverle annullare tutte se non arriveranno più vaccini».