Covid, Zaia: «In Veneto la curva dei ricoveri sta iniziando a scendere»

«I ricoveri negli ospedali a livello regionale stanno iniziando a diminuire. Non vuol dire: liberi tutti ma in questo momento il trend fa ben sperare. Treviso, Padova, Vicenza, Verona e Belluno stanno tutte diminuendo il carico di ricoveri. Ora spetta a noi rispettare le regole.

Inizia con queste parole il punto stampa di venerdì 4 dicembre tenuto dal Governatore Luca Zaia. Il Veneto è in attesa di sapere se resterà in zona gialla o ci sarà il passaggio in zona arancione. Entro questa sera la decisione del Governo. Il Veneto è leggermente sopra la soglia delle terapie intensive ma l'indice Rt sta scendendo. Buone le probabilità di rimanere in zona gialla. «Il nuovo Dpcm è in vigore da oggi, se ci fosse stato un percorso insieme alle Regioni avremmo potuto inserire proposte utili - ha spiegato Zaia - Così non è stato. E' innegabile che il virus ci sia ancora e le restrizioni servono perché il periodo è delicatissimo e gli assembramenti che ho visto nei giorni scorsi mi spaventano molto. La chiusura dei confini comunali a Natale e Capodanno per me resta inspiegabile, lo ha detto anche il Comitato tecnico scientifico. Spero che il Governo cambi idea sulla restrizione dei confini comunali il 25, 26 dicembre e 1 gennaio. Io avrei già cambiato la norma - ha detto Zaia - ma vedrete che a Natale siamo tutti più buoni e sono sicuro che si troverà una soluzione. Bisogna fare una norma che aggiri il decreto legge pubblicato nei giorni scorsi e non sarà facile - ha detto Zaia - Questa restrizione non ha alcuna base scientifica. In quanti la rispetteranno? Ci sono già centinaia di persone che scrivono di non voler restare nei confini comunali e non va bene, senza dimenticare il grande tema degli anziani e dei ricongiungimenti familiari» ha concluso il Governatore.

Il bollettino di Azienda Zero

A livello regionale sono 3708 i nuovi positivi (7,51% l'incidenza rispetto ai tamponi fatti). 3041 le persone ricoverate negli ospdali, 27 in meno di ieri. 337 pazienti in terapia intensiva (+1). Superata la soglia dei 4mila morti in Veneto. 83 decessi nelle ultime 24 ore. In provincia di Treviso sono 11.947 le persone attualmente positive nella Marca. 386 nuovi casi rispetto a giovedì sera. 11 i nuovi decessi registrati venerdì mattina (597 in totale dall'inizio della pandemia). Salgono a 40 i ricoverati in terapia intensiva: 23 a Treviso, 7 a Vittorio Veneto, 6 a Montebelluna, 3 a Conegliano e 1 a Castelfranco Veneto. In area non critica 127 pazienti ricoverati a Montebelluna, 99 a Vittorio Veneto, 77 a Treviso, 52 al San Camillo, 32 a Oderzo, 10 a Conegliano e 2 a Castelfranco Veneto. Numeri a cui vanno sommati i ricoveri negli ospedali di comunità a Treviso (28 pazienti ricoverati) e Vittorio Veneto (17 ricoveri).

Il video della diretta