Varianti Covid, Zaia: «Veneto primo in Italia per numero di sequenziazioni»

«Oggi, mercoledì 16 giugno, sono arrivate 238mila dosi Pfizer più altre 10mila che saranno utilizzate per fare i richiami della vaccinazione "eterologa", ovvero con due dosi diverse. La vaccinazione non è obbligatoria, lo ribadisco. Noi non siamo né favorevoli né contrari alla campagna vaccinale». Inizia con queste parole il nuovo punto stampa del Governatore Zaia.

«I 60enni vaccinati sono arrivati all'81,9%, la fascia dai 50 ai 59 anni è al 71,6%, i 40enni al 59,6%, mentre la fascia 30-39 anni è al 44,6%. I 20enni, vaccinati e prenotati in Veneto fino al 4 agosto, sono al 48,4%. Con questi numeri entro agosto avremo messo in sicurezza la gran parte degli Over 60 dopo di che ci resteranno da fare in gran parte solo richiami - ha aggiunto il Governatore - Nei prossimi giorni sono in arrivo 11mila vaccini Johnson&Johnson e 42.600 AstraZeneca. Il tema da discutere ora con il Governo sarà obbligare le regioni a fare un determinato numero minimo di sequenziazioni per dare un'identità a ogni tipo di Coronavirus trovato dai tamponi. Il Veneto è pronto a confrontarsi con questa sfida, non so se anche altre regioni lo siano» conclude Zaia.

La dottoressa Antonia Ricci, direttrice dell'Istituto Zooprofilattico delle Tre Venezie, è intervenuta dopo il Governatore per approfondire il tema delle varianti e delle sequenziazioni: «Il nostro istituto si è sempre occupato di malattie che dagli animali si trasmettevano all'uomo. Un anno fa ero intervenuta per parlare delle prime varianti del Covid e di quanto fosse importante seguirne l'andamento, soprattutto dopo l'arrivo dei vaccini. Il virus, messo sotto pressione, tende a cambiare e modificarsi quindi la scoperta di nuove varianti che mutano gli effetti sulla proteina Spike sono da considerarsi normali. I vaccini sono efficaci su tutte le varianti scoperte fino ad oggi, compresa la Variante Delta. E' un miracolo della scienza e la soluzione al Covid avere così tanti vaccinati in Veneto. Il virus deve però continuare ad essere studiato per capire se sarà necessario modificare i vaccini in base alle varianti. La variante indiana si è sdoppiata in due diverse varianti, ecco perché è stata chiamata "Variante Delta" - ha spiegato al dottoressa - Questa variante si è sviluppata soprattutto in Inghilterra con andamenti spesso preoccupanti dal momento che si tratta di una variante molto più contagiosa rispetto al Covid. In altri paesi europei e negli Usa, però, la "Variante Delta" non sta crescendo come in Inghilterra e questo ci fa ben sperare sull'andamento del contagio in Italia. Il fatto di essere in estate ha aiutato molto - continua Antonia Ricci - Ad oggi abbiamo depositato 1.182 sequenziazioni e siamo la prima regione d'Italia per numero di virus sequenziati a livello nazionale. In Veneto abbiamo trovato tutte e 4 le varianti VOC ovvero quelle più contagiose e preoccupanti (inglese, indiana, sudafricana e brasiliana). Oltre a questa abbiamo classificato anche alcune varianti "di interesse" (Variante egiziana e Variante del Camerun) da tenere sott'occhio. Ad oggi in Veneto è prevalente la Variante inglese ("Variante alpha") con 28 casi trovati ma ci sono anche 22 casi di "Variante Delta" legati al focolaio scoperto ad Ormelle che però è stato subito circoscritto e ora è sotto controllo. In base a questi dati quindi - conclude la dottoressa - mi verrebbe da dire che la "Variante Delta" in Veneto non è in crescita e non ha un andamento preoccupante».

Il bollettino di Azienda Zero

Nelle ultime 24 ore sono 84 i nuovi positivi trovati in Veneto su 25.510 tamponi fatti per un'incidenza dello 0,33%. I casi attualmente positivi in isolamento sono 5.609. I ricoverati negli ospedali sono 372 (-45 rispetto a ieri) di cui 46 pazienti Covid nelle terapie intensive. Un solo decesso nelle ultime 24 ore mentre sono 47mila le vaccinazioni somministrate martedì.

Il video della diretta