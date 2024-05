Linfociti e tumori, l'Ail finanzia lo studio di Renato Zambello del Vimm

Renato Zambello, ricercatore del Vimm - Istituto Veneto di Medicina Molecolare e professore associato nel Dipartimento di Medicina - Unità di Ematologia dell’Università degli Studi di Padova, è risultato vincitore di un progetto biennale finanziato con un contributo di 148mila euro dalla sezione di Treviso dell'Ail - Associazione Italiana Leucemie e Linfomi.

L’argomento del progetto, dal titolo “Un approccio innovativo per distinguere le Linfocitosi T Clonali non specificate dalle Leucemie Croniche dei Linfociti Granulati di tipo T”, interessa una popolazione delle cellule del sangue (i linfociti T citotossici) in grado di difenderci contro virus e tumori. Piccole quantità di questi linfociti (cloni di linfociti T) possono essere presenti in individui del tutto asintomatici, ma in alcuni casi questa piccola popolazione può sfociare in una malattia, che è definita come Leucemia dei Grandi Linfociti Granulati di tipo T. Il progetto affronta una domanda controversa: quali sono le caratteristiche che identificano più propriamente questi cloni di linfociti T “innocenti” rispetto a quelli “aggressivi”, in grado quindi di sviluppare una leucemia?

Il gruppo di ricerca del professor Zambello, avvalendosi della collaborazione tra l’Ematologia dell’Azienda Ospedaliera-Università di Padova, diretta dal professor Livio Trentin, e l’Ematologia dell’Ospedale Ca’ Foncello di Treviso, diretta dal dottor Filippo Gherlinzoni, si prefigge quindi di definire, utilizzando tecniche biologiche di ultima generazione, i criteri e le strategie per distinguere le diverse tipologie di disordini linfoproliferativi dei linfociti T, che costituiscono uno spettro di condizioni che va da una estremità benigna ad una francamente maligna. L’obiettivo è separare soprattutto le alterazioni indolenti (cioè non accompagnate da manifestazioni cliniche) e “innocue” del sistema immunitario da quelle di natura tumorale, destinate ad evolvere nel tempo in una malattia con esito infausto. «Il progetto di ricerca - spiega il professor Renato Zambello - avrà un significativo impatto non solo scientifico, contribuendo a migliorare la comprensione biologica e affinando i criteri diagnostici dei disordini linfoproliferativi T, ma avrà anche rilevanti risvolti psicologici per i pazienti, ragionevolmente preoccupati da un uso improprio del termine “leucemia”, utilizzato per definire alcune condizioni in realtà senza caratteristiche di malignità».

Chi è Renato Zambello

Nato a Santa Giustina in Colle (Padova), Renato Zambello vive ad Asolo, in provincia di Treviso. Ottenuta la maturità classica a Castelfranco Veneto, si è laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Padova nel 1983 e successivamente si è specializzato in Ematologia e poi in Medicina Interna. Ha lavorato presso l’ematologia di Vicenza dal 1994 ed è rientrato a Padova nel 2001, prima come dirigente di I livello presso l’ematologia dell’Azienda Ospedaliera di Padova e dal 2020 come Professore Associato di Ematologia. Dopo la laurea è stato borsista Airc per tre anni, stabilendo un legame con la Fondazione e con il mondo della ricerca che dura fino ad oggi, con al centro lo studio e la comprensione dei meccanismi che favoriscono lo sviluppo dei tumori e l’approfondimento dei sistemi di difesa dell’organismo per trovare nuove strade all’approccio terapeutico. Dal 2014 è un ricercatore del Vimm.