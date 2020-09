Regionali 2020, Zanoni rieletto: «Sento una responsabilità enorme»

«Un grazie ai circa 6.500 elettori trevigiani che hanno espresso la loro preferenza dandomi fiducia. Sento di avere una responsabilità enorme in Regione: sono l’unico rappresentante dell’opposizione nella provincia più leghista d’Italia, un territorio che tra l’altro attualmente è anche privo di rappresentanti del centrosinistra in Parlamento». Andrea Zanoni, consigliere regionale del Partito Democratico riconfermato, si esprime così commentando l’esito delle elezioni.

«Il ruolo di chi è stato eletto nel Partito Democratico, alla luce dei seggi conquistati da Zaia, oggi è ancora più importante: bisognerà fare un’opposizione dura e determinata, non tralasciando nulla – prosegue Zanoni -. Dobbiamo impegnarci nei temi su cui da sempre focalizzo la mia attenzione: la tutela dell’ambiente e della biodiversità, la difesa della salute e della sanità, la riconversione ecologica ed economica verso un futuro sostenibile, su cui Zaia è sempre stato carente. Le circa 6.500 preferenze personali che mi hanno consentito di rientrare in Consiglio regionale, ottenute in tutti i 94 comuni del trevigiano, dal più grande al più piccolo, dimostrano che lavorare tra la gente, dare risposte ai cittadini e correre nel territorio paga. Il Partito Democratico deve ritornare tra la gente, uscire dal chiuso delle stanze, andando nei mercati e nelle piazze. Sono stato con 62 gazebo - uno o più al giorno ininterrottamente dal 27 luglio - in oltre trenta paesi della Marca: questo mi ha consentito di incontrare migliaia di cittadini e capire che non conoscono il nostro lavoro e le nostre battaglie in Consiglio. Il merito di questo risultato personale in termini di preferenze va anche dato a tanti amici e militanti che ininterrottamente mi hanno aiutato in questa campagna elettorale anomala, fatta col caldo, con la mascherina e con accorgimenti nuovi dettati dall’emergenza sanitaria di questo periodo. Grazie alla segreteria provinciale del Pd e ai tantissimi che mi hanno dato una mano, anche con le cose più semplici nella mia sede operativa di Paese, consegnando dei pieghevoli tra la gente, seguendo i social o con altre piccole azioni. Vado fiero di questo risultato e sono convinto che non deluderò chi mi ha dato fiducia».