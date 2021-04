Zenson di Piave, prenotazione del vaccino e trasporto alle sedi vaccinali

Le iniziative avviate dal sindaco Daniele Dalla Nese per venire incontro a chi ha poca dimestichezza con gli strumenti informatici o per chi è sprovvisto di connessione internet

«Abbiamo ritenuto importante come Amministrazione Comunale in questo delicato momento di pandemia, aiutare ancora di più i nostri cittadini più fragili quali anziani e disabili»: così il sindaco di Zenson di Piave, Daniele Dalla Nese, ha presentato due nuovi importanti servizi riservati ai cittadini, soprattutto coloro che hanno poca dimestichezza con gli strumenti informatici o per chi è sprovvisto di connessione internet e volesse prenotare la vaccinazione antiCovid19 (https://vaccinicovid.regione.veneto.it/ulss2) e chi abbia difficoltà nel raggiungere le sedi vaccinali. Sono in consegna da oggi, grazie al prezioso supporto dei volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile, le lettere di avviso ai residenti con più di 70 anni.

Servizio di Prenotazione Vaccini Anticovid19

Basterà recarsi in Biblioteca Comunale presso la scuola Media in Vicolo degli Alpini, il martedì e giovedì mattina dalle ore 9.00 alle ore 12.00 o il mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 17.00 muniti di Tessera Sanitaria o Codice Fiscale e di una eventuale casella di posta elettronica personale. I dipendenti degli uffici comunali prenoteranno per voi la vaccinazione.

Servizio gratuito di Trasporto presso le Sedi Vaccinali

Vista la difficoltà per le persone prive di rete familiare (coniugi, figli e/o nipoti) a recarsi ai punti vaccinali per la somministrazione del vaccino, l’Amministrazione Comunale ha attivato il servizio, totalmente gratuito, di trasporto dal domicilio del richiedente ai punti vaccinali con un accompagnatore ed un mezzo sanificato a norma anticovid19. Per richiedere il servizio è necessario telefonare almeno 48 ore prima del giorno fissato per la vaccinazione all’ufficio Assistenza Sociale al numero 0421.344164 int.1.