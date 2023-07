Zero Branco, seconda apertura straordinaria dell'Anagrafe in orario serale

Ad un mese esatto dalla prima apertura serale del 2023, che ha riscontrato grande partecipazione e gli uffici aperti fino a quasi 2 ore oltre l’orario previsto, si ripete la particolare iniziativa promossa dall’Amministrazione Comunale di Zero Branco di apertura straordinaria dell’Ufficio Anagrafe tra il pomeriggio e la sera. Giunta al terzo anno e nata per agevolare i cittadini che per motivi lavorativi non riescono a recarsi presso l’Ufficio Anagrafe nei consueti orari di apertura per il rilascio della Carta d’Identità Elettronica

(CIE), sarà riproposta questa settimana. Lo sportello Servizi Demografici sarà infatti aperto con accesso libero anche giovedì 27 luglio, dalle 17 alle 21, senza necessità di prenotazione. La prima apertura, lo scorso 29 giugno, aveva permesso di evadere oltre 80 richieste, con l’emissione di circa la metà delle carte d’identità normalmente rilasciate nell’arco di un mese. Si ricorda la possibilità di utilizzare la nuova cabina automatica per il servizio fototessere, connessa al sistema informatico dell’Ufficio Anagrafe, situata a ridosso dell’ingresso al municipio da via Petrarca.