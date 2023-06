Per velocizzare il rilascio della carta d'identità ufficio anagrafe aperto anche la sera

Agevolare i cittadini che per motivi lavorativi non riescono a recarsi presso l’Ufficio Anagrafe nei consueti orari di apertura per il rilascio della Carta d’Identità Elettronica (CIE). È con questa principale finalità che l’Amministrazione Comunale di Zero Branco, per il terzo anno di fila, ha previsto l’apertura straordinaria dello sportello Servizi Demografici il prossimo 29 giugno dalle 17 alle 21. L’accesso sarà libero e senza necessità di prenotazione ed è pensato, volutamente all’inizio del periodo estivo, per coloro che hanno la necessità di richiedere il rilascio della Carta d’Identità Elettronica e sostituire il documento perché scaduto, in scadenza, deteriorato o smarrito. Nella medesima sede, per agevolare l’accesso ai servizi pubblici, gli operatori presso l’Ufficio

Anagrafe saranno a disposizione della cittadinanza per il servizio RAO Pubblico ai fini del rilascio dello SPID.

L’iniziativa si aggiunge ad un altro servizio innovativo, avviato nel mese di maggio, connesso all’accesso ai servizi demografici. A ridosso dell’ingresso al municipio da via Petrarca è stata infatti installata una nuova cabina automatica per il servizio fototessere che consente l’acquisizione delle foto in maniera conforme ai parametri stabiliti dalle Autorità internazionali e l’invio automatico delle stesse - in formato digitale - al sistema informatico dell’Ufficio Anagrafe. Al cittadino, alla conclusione dello scatto, viene rilasciata una stampa delle foto con un codice a barre alfanumerico che sarà sufficiente consegnare all’operatore dell’Ufficio Anagrafe. Attraverso il codice l’operatore può scaricare istantaneamente dal server l’immagine in formato digitale, già dimensionata e validata, e procedere quindi all’inserimento della stessa nel documento d’identità. Non dovendo utilizzare la stampa in cartaceo delle foto per l’emissione della Carta d’Identità Elettronica, il cittadino potrà utilizzare i medesimi scatti anche per l’emissione di altri documenti.

Luca Durighetto, Sindaco del Comune di Zero Branco, sottolinea: «Riproponiamo con grande convinzione l’apertura straordinaria dell’Ufficio Anagrafe in orario serale, un modo in più per andare incontro alle esigenze della cittadinanza. Un’iniziativa che non escludiamo di ripetere e che nelle ultime settimane viene peraltro agevolata anche dalla nuova cabina per fototessere collegata

direttamente all’Ufficio: un investimento che facilita ulteriormente l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione, in un’ottica di concreta digitalizzazione e semplificazione degli stessi. Si tratta di obiettivi che puntiamo a perseguire anche tramite nuovi progetti, finanziati anche tramite risorse PNRR già assegnate al nostro Ente, quali ad esempio l’installazione di totem digitali disponibili 24 ore su 24 per la stampa delle certificazioni anagrafiche ed altri servizi». Alla pagina seguente i dettagli sull’apertura straordinaria dell’Ufficio Anagrafe di giovedì 29 giugno.

I cittadini di Zero Branco che intendono presentarsi all’Ufficio Anagrafe per il rilascio della CIE il prossimo 29 giugno, dalle 17 alle 21, dovranno presentarsi con:

- Carta d’identità scaduta o deteriorata

- Codice fiscale

- Fototessera recente su sfondo bianco e a capo scoperto (realizzabile, al costo di 6 euro, anche nella cabina installata all’esterno del Municipio).

Per il rilascio della CIE ai fini dell’espatrio ai minori di 18 anni sarà necessaria la presenza di entrambi i genitori. Il costo da corrispondere allo sportello al momento del rilascio è di 22 euro per documento. La consegna del documento avverrà entro 6/7 giorni lavorativi direttamente presso il domicilio del richiedente. Si ricorda infine che l’Ufficio Anagrafe del Comune di Zero Branco, situato al piano terra della sede municipale in Piazza Umberto I, è normalmente aperto al pubblico lunedì-martedì-mercoledì venerdì dalle 9 alle 12.30; martedì dalle 15 alle 18. Tel. 0422.485455 (int. 2) - anagrafe@comunezerobranco.it