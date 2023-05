Caserma dell'Arma e un parco intitolati alla memoria di due giovani carabinieri

La caserma della stazione carabinieri di Zero Branco, in via Giovanni Verga, è stata dedicata ad Albino Vanin, Medaglia d’Argento al Valor Militare. Il parco e una nuova stele è stata intitolati a Manuele Braj, Medaglia d’Oro di Vittima del terrorismo

Questa mattina, 23 maggio, alla presenza di Autorità politiche, civili, militari e religiose, fra le quali, in particolare, il Comandante Interregionale Carabinieri “Vittorio Veneto”, Generale di Corpo d’Armata Maurizio Stefanizzi, il Comandante della Legione Carabinieri “Veneto”, Generale di Divisione Giuseppe Spina, il Prefetto di Treviso Angelo Sidoti, il Procuratore della Repubblica di Treviso, Marco Martani, il Comandante Provinciale dei Carabinieri, Colonnello Massimo Ribaudo, e il Sindaco di Zero Branco Luca Durighetto, si è svolta la cerimonia ufficiale di intitolazione della Stazione Carabinieri di Zero Branco al Carabiniere zerotino Albino Vanin, nato il 18 aprile 1903, Medaglia d’Argento al Valor Militare “Alla memoria”, caduto in uno scontro a fuoco con alcuni malviventi il 15 maggio 1924 ad Argenta (FE) durante un appostamento in aperta campagna. Madrina della cerimonia è stata la signora Margherita Vanin, nipote dell’Eroe.

A seguire, nell’adiacente parco è stato inaugurato, su iniziativa della Sezione di Zero Branco e Quinto di Treviso dell’Associazione Nazionale Carabinieri ed alla presenza commossa di familiari e commilitoni dell’Eroe, il monumento all’Appuntato Scelto Manuele Braj, nato a Galatina (LE) il 18 gennaio 1982, Medaglia d’Oro di Vittima del Terrorismo “Alla memoria”, caduto il 25 giugno 2012 in un attentato ad Adraskan (Afghanistan). Due giovani Carabinieri, di generazioni differenti, entrambi caduti in servizio nell’espletamento del dovere, chiarissimi esempi di elette virtù militari.