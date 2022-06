Carabinieri di Zero Branco, il luogotenente Giuseppe Barresi è il nuovo comandante

Si è insediato nella mattinata di giovedì 23 giugno, il nuovo comandante della Stazione Carabinieri di Zero Branco ? Luogotenente Giuseppe Barresi, siciliano di Siracusa, proveniente dalla Stazione di Scorzè dove ha lavorato per ben 25 anni, dei quali 22 come vice comandante e gli ultimi 3 come Comandante e prima ancora, non appena trasferito in Veneto, per un biennio alla Stazione di Mirano. Il nuovo Comandante, coniugato e padre di tre figli, questa mattina, accompagnato dal comandante della Compagnia ? Ten. Col. Ermanno Magistris, è stato ricevuto dal comandante provinciale ? Col. Gianfilippo Magro, che gli ha dato il benvenuto nella Marca trevigiana.

Il trasferimento, contestuale al congedo del Luogotenente Edoardo Pulina, ha dato continuità al comando di un presidio strategico alle porte del capoluogo trevigiano, soprattutto perché il nuovo comandante ha operato per oltre un ventennio in un?area limitrofa e sostanzialmente omogenea sotto il profilo dell?ordine e della sicurezza pubblica.

Il Luogotenente Barresi, ha manifestato grande soddisfazione per l?incarico, riferendo: «Sono entusiasta per questa nuova sfida, che mi darà rinnovate motivazioni e con i Carabinieri della Stazione, assicureremo una sempre maggiore prossimità verso la popolazione». Nei prossimi giorni il Luogotenente Barresi incontrerà i primi cittadini dei Comuni di Zero Branco e Quinto di Treviso.