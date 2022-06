Per 35 anni è stato comandante dei carabinieri di Zero Branco, Edoardo Pulina va in pensione

Dopo quasi 50 anni, il Luogotenente dei Carabinieri Pulina lascia il servizio attivo. Per circa 35 anni al comando della Stazione CC di Zero Branco e per quasi mezzo secolo nelle file dell’Arma, il Luogotenente Carica Speciale Edoardo Pulina oggi, 22 giugno, lascia il servizio attivo per raggiunti limiti di età. Originario di Sassari, si è arruolato nell’ottobre del 1975 per frequentare la Scuola Allievi di Roma ed essere poi destinato alla Stazione CC di Luogosanto (SS) e a seguire in quella di Aritzo (NU). Nel 1978 è entrato nella Scuola Sottufficiali, al termine della quale, con il grado di Vice Brigadiere, è stato destinato alla stazione di Oderzo, quale Comandante della Squadra di PG dell’allora Pretura. In sequenza è passato dapprima alla Stazione di Treviso, e successivamente, dopo aver ricoperto l’incarico di Sottufficiale Addetto all’Aliquota Operativa della Compagnia di Treviso, alla Stazione di Zero Branco dove, dal 9 dicembre 1987, ad oggi ne è stato Comandante.

Il Luogotenente CS Pulina è stato insignito di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica, di Medaglia d’Argento dell’Ordine di Costantino, di Mesaglia Mauriziana per 10 lustri di carriera, di Croce d’Oro per anzianità di servizio e di nastrino di Lungo Comando. Diverse le operazioni di servizio compiute: negli ultimi tempi ricordiamo la sua decisa azione di controllo e repressione dell’illegalità, tra le quali spiccano diverse operazioni di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti.