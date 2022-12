Zero Branco: l'assessore Dal Colle rieletto negli organi dirigenti di Avviso Pubblico

Si è tenuta lo scorso 1 dicembre, nella sede della Regione Emilia-Romagna, a Bologna, l’Assemblea nazionale di Avviso Pubblico, la rete degli Enti locali contro mafie e corruzione, con l’elezione dei nuovi organismi dirigenti. Oggi Avviso Pubblico conta più di 500 soci tra Comuni, Unioni di Comuni, Città metropolitane, Province e Regioni. Tra questi anche il Comune di Zero Branco, che vi aderì ufficialmente nel 2010, tra i primi della Marca. Nel corso dell’ultima Assemblea nazionale, tra i tre membri dei probiviri eletti, anche Francesco Dal Colle, Assessore alla cultura, alla comunicazione istituzionale e al turismo del Comune di Zero Branco. La carica ha durata triennale e, dopo l’Ufficio di Presidenza, è l’organo più importante di Avviso Pubblico. Impegnato in Avviso Pubblico fin dall’adesione del Comune di Zero Branco, nel triennio 2019-2022 Dal Colle aveva fatto parte del Comitato Direttivo dell’Associazione.

«È ormai risaputo come, anche nel nostro territorio, la legalità non possa essere mai data per scontata. Per questo, dall’adesione del Comune di Zero Branco ad Avviso Pubblico fino ad oggi, ci siamo impegnati per organizzare più iniziative ed eventi che mettessero in luce valori della Costituzione, anche attraverso le testimonianze di parenti di vittime di mafia» sottolinea l’Assessore Francesco Dal Colle «Aderire formalmente ad Avviso Pubblico non rappresenta una mera questione simbolica, ma significa soprattutto essere diffusori di buone prassi e di occasioni di sensibilizzazione per la cittadinanza, giovani generazioni in primis, con un significativo lavoro nelle scuole. Significa partire dal basso e operare in sinergia tra istituzioni e associazioni, per diffondere la cultura della legalità. Continuare a rappresentare la nostra comunità all’interno di un organo dirigente dell’Associazione è per me un motivo di orgoglio, nonché di consapevolezza che di strada da fare ce n’è ancora molta ed è necessario il contributo di tutti».