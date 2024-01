Assalto alla sala slot, ladri in fuga con un bottino di migliaia di euro

Colpo dei ladri all'interno della sala slot "Las Vegas" di via Mattei a Zero Branco, nella notte tra domenica e lunedì. Due ladri, con il volto travisato, hanno forzato una porta secondaria sul retro e una volta all'interno dei locali sono riusciti a forzare alcuni degli apparecchi, impossessadosi del denaro che si trovava all'interno. Il bottino ammonterebbe ad alcune migliaia di euro. I malviventi, rapidissimi, si sono dileguati nell'arco di pochi minuti, rendendosi irreperibili. Lo scattare del sistema d'allarme, alle 4.45 circa, ha portato all'intervento la guardia giurata di un istituto di vigilanza che ha subito allertato i carabinieri. Le pattuglie dell'Arma intervenute in via Mattei hanno svolto i rilievi e gli accertamenti del caso: saranno ora passate al setaccio le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.