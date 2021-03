Zero Branco piange l'ex sindaco e medico Gaetano Cappelletto

Gaetano Cappelletto, ex sindaco di Zero Branco

Sono giorni di lutto a Zero Branco per la scomparsa dell'ex sindaco Gaetano Cappelletto, mancato all'età di 92 anni venerdì sera. Cappelletto, primo cittadino per due mandati nel Comune trevigiano (dal 1995 al 2004) era molto conosciuto come medico di famiglia, ruolo affrontato sempre con grande umanità e vicinanza alla gente. Durante i suoi due mandati Cappelletto -ricorda l'attuale sindaco, Luca Durighetto- ha creato il polo delle biblioteche, pedonalizzato il centro e riqualificato la piazza principale. Cappelletto lascia i figli Pierfrancesco, Gianluigi e Gloria, anche loro medici come il padre: centinaia i messaggi di cordoglio giunti in queste ore da parte di amici, pazienti e semplici ciitadini. Tra questi anche quelli del sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro. Il funerale dell'ex sindaco Cappelletto sarà celebrato presso la chiesa di Santa Maria Assunta lunedì mattina alle 11.