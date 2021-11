Zero Branco, sabato arriva il Ministro D’Incà per inaugurare la nuova palestra

Si terrà sabato 20 novembre, alle 10.30, l’inaugurazione della nuova Palestra Comunale di Zero Branco in Via Alvaro, realizzata in adiacenza al Palazzetto dello sport esistente. Oltre alle autorità locali, ad atleti e rappresentanti delle associazioni sportive interverrà alla cerimonia l’Onorevole Federico D’Incà, Ministro per i Rapporti con il Parlamento. Luca Durighetto, Sindaco di Zero Branco, ed il Consigliere con delega allo Sport Andrea Favaretto dichiarano: «Si tratta di un’opera attesa e sperata, che risponde alle esigenze delle nostre associazioni, luoghi di sport, ma anche di amicizia, altruismo e divertimento sano, aspetti quantomai fondamentali e da continuare a sostenere a maggior ragione dopo i mesi più duri della pandemia. Anche di questo, nel maggio scorso, gli atleti del nostro Comune e i rappresentanti delle nostre associazioni sportive avevano avuto modo di discutere e confrontarsi attraverso una conferenza online proprio con il Ministro D’Incà, che sabato ci onorerà della sua presenza. A lui rivolgiamo un altro grazie per l’attenzione rivolta alla comunità di Zero Branco e ai suoi giovani». La nuova palestra, ultimata e collaudata nelle scorse settimane dopo circa 8 mesi di cantiere, ha visto lavori per complessivi 700 mila euro, così suddivisi: 259 mila euro di fondi propri, 441 mila euro quale mutuo agevolato, a interessi zero per il Comune, accedendo ad uno specifico Bando di finanziamento presso l’Istituto per il Credito Sportivo. L’accesso alla cerimonia, a cui è invitata la cittadinanza, sarà consentito con Green Pass.