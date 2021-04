Zero Branco: nuova auto per la polizia locale, si sperimenta un nuovo autovelox

Dopo il potenziamento del servizio di videosorveglianza del territorio, il Comune investe in nuovi mezzi e tecnologia. Si potrà monitorare in maniera più incisiva la circolazione, sempre in un’ottica di prevenzione e sicurezza

Una nuova auto ibrida, una Suzuki S-cross, orari più flessibili per controlli e interventi e il via alla sperimentazione di un nuovo modello di autovelox che consentirà di operare in maniera più incisiva nei controlli stradali, sempre in un’ottica di prevenzione e sicurezza. Nuovo passo per rinforzare la polizia locale di Zero Branco da parte dell'amministrazione guidata dal sindaco, Luca Durighetto.

Si tratta di un percorso iniziato nel 2019 con il potenziamento del servizio di videosorveglianza grazie all’acquisizione di diverse nuove telecamere che hanno consentito l’installazione di 8 nuovi varchi stradali, che uniti ai 12 già precedentemente installati garantiscono ormai una buona copertura della rete stradale comunale. Si è poi aggiunto nel 2020 l’acquisto di ulteriori telecamere e di una foto trappola, impiegate principalmente nel controllo di parcheggi, parchi e aree giochi, in funzione di prevenzione sia dei furti che di atti vandalici, ma anche dell’abbandono di rifiuti.

La nuova vettura, la cui acquisizione non era più rinviabile, è arrivata lo scorso lunedì 19 aprile e va a rinnovare un parco veicoli che risentiva di notevoli carenze tecniche, dovute soprattutto all’età degli automezzi in servizio. "Il personale ha dimostrato il proprio senso di responsabilità -si legge in un comunicato emesso dal Comune- e la propria attenzione alle esigenze dell’Amministrazione e della popolazione, accettando di operare secondo un orario di servizio più flessibile, in modo da poter ottimizzare la capacità di proiettare servizi esterni in orari differenziati".