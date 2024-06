Avviato il progetto di Pet Therapy “Il Filo Rosso”

Stimolare l’interazione tra la persona e l’animale, favorire il benessere psico-fisico attraverso l’incontro, il contatto, la comunicazione non verbale e il movimento. Ha preso il via il progetto di Pet Therapy “Il Filo Rosso” che coinvolge sette anziani non autosufficienti del Csa Santa Maria de’ Zairo e cinque utenti con disabilità della onlus La Scintilla di Zero Branco. I partecipanti stanno facendo un importante percorso di attività assistita con animali grazie al supporto di un’équipe dedicata. A portare oggi il suo saluto ai partecipanti la presidente della cooperativa sociale Insieme Si Può, Raffaella Da Ros, che ha sottolineato il valore di questa attività cinofila come propedeutica al decadimento cognitivo.

I professionisti della Zairo - in collaborazione con gli operatori abilitati del centro cinofilo Amici del cane Ranch e gli educatori de La Scintilla onlus - stanno portando avanti l’iniziativa. Assolutamente fondamentale il contributo di Wendy, Life, Chanel, Gipsy, quattro Border Collie dal pelo bianco e nero. Sophie, una vivace volpina. Haidy, Pepita e Pepito, tre meticci. Sono loro gli otto animali coinvolti nel progetto Pet therapy “Il Filo Rosso” ospitato al centro servizi Santa Maria de’ Zairo di Zero Branco, che fa capo alla cooperativa sociale Insieme Si Può.

Il progetto, avviato nel mese di maggio, sta proseguendo con ottimi risultati. I partecipanti si ritrovano il mercoledì mattina nella veranda o nel salone della struttura per un’ora di attività assistita con gli animali. Dopo una prima sessione rivolta alla conoscenza reciproca, ci sono stati il focus sull’accudimento con esercizi di “grooming” per favorire il contatto con l’animale; quindi, un incontro incentrato sul movimento attraverso esercizi di obbedience e agility. A seguire giochi di attivazione mentale e laboratorio di creazione di un tappeto olfattivo.

Sottolinea Maria Aurora Uliana, direttrice del Csa Zairo: «Sono numerose le evidenze scientifiche e conoscenze cliniche che riconoscono alle attività assistite con animali un vantaggio per il benessere globale della persona coinvolta, sia nel breve che nel lungo termine. Anche il semplice gesto di accarezzare un animale produce infatti dei benefici quali l’abbassamento della pressione sanguigna e dei livelli di stress. In quest’ottica il progetto “Il Filo Rosso” è stato pensato per coinvolgere anche i nostri residenti in un percorso ludico e ricreativo che ha come obiettivi la socializzazione e il miglioramento della qualità della vita».