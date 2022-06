A Zero Branco la sensibilizzazione sulla sicurezza stradale parte dai Grest

Prende il via da bambini e ragazzi del Grest parrocchiale la nuova campagna del Comune di Zero Branco dedicata alla sicurezza stradale. Sono stati presentati, infatti, i nuovi totem realizzati dall’Amministrazione Comunale quale strumento di sensibilizzazione della cittadinanza al rispetto del Codice della strada, con particolare riferimento ai cosiddetti utenti deboli. Pedoni, ciclisti, conducenti di motocicli e ciclomotori: si rivolgono a loro i totem mobili che a partire dal prossimo fine settimana saranno posizionati - a rotazione - nei tre centri di Zero Branco, Sant’Alberto e Scandolara, nonché in luoghi frequentati quali i mercati settimanali, le scuole, gli impianti sportivi, i parchi e il polo culturale di Villa Guidini.

A presentare il progetto ai giovani del Grest di Scandolara (domani sarà illustrato al Grest di Zero Branco), erano presenti l’Assessore all’Istruzione Nicole Cazzaro e il Comandante della Polizia Locale di Zero Branco Omar Cecchetto, accompagnato dagli agenti Francesco Campagnaro e Ignazio Bonghi.

“La scelta di dedicare una campagna di sensibilizzazione mirata ai cosiddetti utenti deboli della strada nasce dal fatto che a livello nazionale il numero di incidenti che vede coinvolte queste categorie è davvero significativo e, dopo le autovetture, sono proprio le due ruote, i pedoni e le biciclette ad essere protagonisti del maggior numero di incidenti” sottolinea Claudio D’Angelo, Consigliere Comunale con delega alla sicurezza, “avviare questo progetto dai e con i ragazzi, e arrivare così anche alle loro famiglie, crediamo possa essere il punto di partenza più efficace, per poi allargare la campagna a tutta la comunità. Di sicurezza stradale si deve continuare a parlare e discutere, rinnovando ogni giorno attenzione e sensibilità di tutti”.