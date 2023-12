Zero Branco, operativa la rotatoria fra la Noalese e via Trento Trieste

La nuova rotatoria all’intersezione tra la SR 515 Noalese e via Trento e Trieste è operativa. Sono infatti terminati negli ultimi giorni, in anticipo rispetto a quanto programmato, i principali lavori che hanno portato alla realizzazione dell’opera stradale all’ingresso del centro di Zero Branco. Con essa, da ricordare, è avvenuta anche l’istallazione di nuova illuminazione a led e lo spostamento di alcuni metri dell’opera scultorea in ferro di Simon Benetton.

Durante il periodo di cantiere, iniziato lo scorso 9 ottobre, i lavori sono avanzati senza ricorrere a chiusure o interruzioni del traffico se non per brevissimi periodi e comunque senza mai interessare la viabilità principale della SR 515 Noalese. L’Amministrazione Comunale, con il proprio Ufficio Tecnico e la ditta incaricata, mentre proseguiranno anche nei prossimi giorni altri piccoli lavori accessori (cordoli, rimozione new jersey), ha ora valutato di posticipare alla prossima primavera la conclusione definitiva della rotatoria con una serie di opere accessorie che, a causa delle temperature invernali, potrebbero venire compromesse.

Si tratta in particolare delle nuove asfaltature previste per il manto stradale della rotatoria e delle tre uscite, con la relativa segnaletica, del getto in cemento per rondò e cuspidi e di una serie di altre opere di abbellimento. Fino a quel momento la segnaletica orizzontale resterà quindi quella di area di cantiere. L’opera è finanziata da risorse proprie del Comune di Zero Branco e tramite un contributo della Regione Veneto.