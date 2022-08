West Nile, focolaio a Zero Branco: scatta la disinfestazione

West Nile, nuova ordinanza comunale a Zero Branco: il sindaco Luca Durighetto ha disposto, in accordo con l'Ulss 2, una doppia disinfestazione anti-zanzare dopo che, negli ultimi giorni, due persone hanno contratto il virus a distanza di poche ore.

La prima disinfestazione è stata eseguita nella notte appena trascorsa. Sabato, dalle ore 13 in avanti, il secondo intervento da Piazza Umberto I al civico 39 della Noalese, un'area di circa cento metri dove vivono le due persone contagiate dal virus diffuso dalle zanzare. La disinfestazione verrà fatta non solo in strada e in piazza ma anche nelle abitazioni private. I cittadini sono invitati a far entrare il personale della Cooperativa Triveneta Padova Disinfestazione, incaricata del servizio, per l'effettuazione dei trattamenti larvicidi. Prima del trattamento i cittadini dovranno raccogliere verdura e frutta negli orti e proteggere le piante con teli di plastica; tenere al chiuso gli animali domestici, chiudere le finestre, sospendendo anche il funzionamento di impianti a ricambio d'aria. Dopo il trattamento bisogna pulire con acqua e sapone mobili, suppellettili e giochi dei bambini posti all'esterno e in caso di contatto col larvicida, lavare abbondantemente la parte interessata con acqua e sapone. Come sempre in questi casi, l'invito è di evitare qualsiasi forma di ristagno d'acqua che potrebbe favorire la proliferazione delle zanzare.