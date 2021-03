Covid, Zaia: «In Veneto indice Rt ai limiti della zona arancione»

«Voglio ricordarvi che il nostro indice Rt è in calo ai limiti della zona arancione (1,22) mentre l'incidenza resta sempre vicina ai 250 casi su 100mila abitanti. Attendiamo con ansia la decisione del Governo che arriverà domani, venerdì 26 marzo»

Inizia con queste parole, giovedì 25 marzo, il nuovo punto stampa sull'emergenza Covid del Governatore Luca Zaia: «La prossima settimana, a livello nazionale, anche le regioni in zona gialla passeranno in arancione mentre i giorni festivi di sabato 3 aprile, domenica di Pasqua e lunedì di Pasquetta saranno "rossi" per tutta Italia. Noi siamo stati tra le ultime regioni a entrare nella fase acuta, quasi un mese dopo gli altri. Non vorrei che adesso passassimo per quelli impestati con più contagi di tutti. Oggi sarà presentato al Cts regionale il nuovo piano di sanità pubblica per il Veneto. La buona stagione ci aiuta e aver vaccinato gli operatori sanitari negli ospedali limita i focolai nelle strutture. Ad oggi abbiamo somministrato 685.093 vaccini, 22.978 dosi nelle ultime 24 ore. Le vaccinazioni per gli Over 80 dovrebbero essere completate entro la metà aprile - ha affermato il Governatore - ce ne sono 100mila da vaccinare a domicilio. Da oggi gli accompagnatori e i caregiver degli anziani, conviventi con loro e sopra i 65 anni, saranno vaccinati in tutte le Ulss del Veneto - ha concluso Zaia - Per uscire dalla pandemia bisogna vaccinare e le imprese devono essere aiutate. Stamattina abbiamo fatto una nuova riunione con i direttori delle Ulss: dalla prossima settimana dovrebbe arrivare un contingente un po' più cospicuo di vaccini in modo da avviare anche le vaccinazioni in azienda».

Il bollettino di Azienda Zero

Nelle ultime 24 ore sono 1861 i nuovi positivi su 45.633 tamponi per un'incidenza del 4%. 39.183 le persone positive ad oggi in Veneto. I ricoveri sono 2092 (+33) rispetto a ieri di cui 277 in terapia intensiva (+10). 565 il totale dei pazienti in Rianimazione. 25 i decessi a livello regionale in più rispetto a ieri.