Covid, Zaia: «L'eventuale zona rossa durerà fino a Pasqua»

Attesa per la classificazione del Ministero della Salute. Indice Rt a 1,28 in Veneto: protocollo per le vaccinazioni aziendali. Decreto legge del Governo dal 15 marzo al 6 aprile

«E' innegabile che il contagio in Veneto stia crescendo. Ad oggi l'indice Rt a livello nazionale è di 1,16 mentre l'indice del Veneto è di 1,28. La nostra incidenza regionale è di 194 casi su 100mila abitanti. La soglia limite è di 250 casi. Rischiamo quindi di essere tra le regioni che passeranno in zona rossa da lunedì 15 marzo. L'eventuale zona rossa durerà fino a Pasqua».

Decreto legge dal 15 marzo al 6 aprile

Venerdì 12 marzo Luca Zaia inizia con queste parole il punto sull'emergenza Covid in Veneto: «La calssificazione spetta al Governo, non alla Regione. Entro oggi ci verrà dato il verdetto. Ci preoccupano le varianti: inglese, sudafricana e brasiliana che hanno massacrato il Centro Italia nelle ultime settimane. In tutto questo contesto il dato positivo è che il vaccino Johnson&Johnson è stato approvato da Ema. Al Governo ho fatto varie richieste: il clima che c'era a marzo 2020 è cambiato: i cittadini sono stremati. In Veneto sono stati persi 60mila posti di lavoro, non parlo solo di bar o ristoranti ma di tutte le attività che non hanno più riaperto. Il Governo pubblicherà un decreto legge, dal 15 marzo al 6 aprile, con restrizioni simili a quelle che avevamo a Natale e Capodanno. Se saremo in zona rossa:

Bar e ristoranti saranno aperti solo per asporto

Non si potrà uscire di casa se non per lavoro o estrema necessità

Le visite ai familiari non dovrebbero essere più consentite come a Natale

Pasqua e Pasquetta saranno zona rossa in tutta Italia

Scuole di ogni ordine e grado saranno chiuse e in didattica a distanza: bisogna quindi introdurre congedi parentali e bonus babysitter per tutti i genitori lavoratori

Non può essere considerato un lockdown perché non sarà tutto chiuso, le attività essenziali resteranno aperte - ha spiegato Zaia - Infine ho chiesto al Governo che ci sia un unico portavoce ufficiale per il Comitato tecnico scientifico che dia notizie e conferme certe e univoche sull'andamento della pandemia in modo da fare chiarezza per i cittadini. Su Astrazeneca dico: la correlazione tra le morti e la somministrazione dei vaccini non è stata ancora dimostrata. In chiusura ho posto al Governo anche la questione dei tamponi chiedendo che venga fissato un numero standard nazionale che tutte le regioni dovrebbero rispettare».

Vaccini aziendali: il protocollo

Zaia ha poi aggiunto: «Oggi abbiamo approvato il protocollo per le vaccinazioni aziendali: ringrazio in anticipo tutte le aziende che aderiranno. Il punto di riferimento per le aziende sarà il direttore dell'Ulss in cui hanno sede le varie imprese. A loro saranno distribuiti vaccini Astrazeneca e Johnson&Johnson. Non sappiamo ancora il contingente esatto di dosi che metteremo a disposizione. In Veneto abbiamo 58 punti vaccinali e facciamo 20mila vaccinazioni al giorno. La somministrazione nelle prime aziende non avverrà da lunedì ma, in poche realtà a partire dalle prossime settimane. Ci vuole pazienza - conclude Zaia - Oltre ai lavoratori nelle aziende si potranno vaccinare i familiari degli Over 60».

Il bollettino di Azienda Zero

Nelle ultime 24 ore sono stati trovati in Veneto 1932 nuovi positivi. 46.146 tamponi fatti per un'incidenza del 4,19%. 32.550 positivi ad oggi in Veneto. 1538 i ricoverati negli ospedali (+28 rispetto a ieri) di cui 169 pazienti Covid e 297 non Covid in Rianimazione per un totale di 466 ricoveri. Altri 29 decessi nelle ultime 24 ore a livello regionale.

Il video della diretta