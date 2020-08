Mogliano, arrivano le zone con limite di 30 chilometri all'ora

La Zona 30 è una forma d'intervento urbanistico per la moderazione del traffico in città. Il limite di velocità ridotto a 30 chilometri orari consente una migliore convivenza tra auto, biciclette e pedoni. L'istituzione di Zone 30 comporta inoltre un aumento della sicurezza stradale, la diminuzione delle emissioni inquinanti e della rumorosità del traffico

Il progetto è stato presentato in questi giorni dal sindaco di Mogliano Veneto, Davide Bortolato. Tre i quartieri coinvolti in questa prima fase: Ovest, Sud Area Marchesi e Torni. Spiega il sindaco ai cittadini: «I posti ridotti nei mezzi pubblici e le nuove norme di sicurezza anti-Covid portano inevitabilmente a promuovere e favorire un modo di viaggiare più sicuro e dolce. Avere una Zona 30 significa un quartiere in cui un bambino può andare a scuola da solo in totale sicurezza, un anziano può attraversare la strada senza paura, in sintesi avere quartieri più sicuri e sani. Non tutti i quartieri però - conclude il sindaco - potranno diventare “Zone 30” perché mancanti dei requisiti richiesti dal codice della strada». Il progetto prenderà il via nei prossimi giorni e sarà esteso nel tempo al maggior numero di strade possibili.