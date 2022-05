Zoppas Arena diventa discoteca: inaugurazione il 1º giugno

Da palazzetto dello sport a discoteca: mercoledì 1º giugno la Zoppas Arena diventerà ufficialmente "Zoppas Disco Arena", un'enorme sala da ballo in grado di ospitare migliaia di giovani pronti a ballare.

Ospite della prima serata il trapper Shiva, idolo dei ragazzini. La pista da ballo sarà allestita sul parquet di gioco, dove saranno posizionati anche i tavolini e le aree privé. 20 euro il biglietto d'ingresso, 30 euro per tavolo e bottiglie, 50 euro per il tavolo vip privé. Già pronte anche le navette che partiranno da vari comuni della Marca e anche dal Pordenonese. Su Instagram la pagina ha quasi raggiunto i 5mila followers. Il Comune di Conegliano ha approvato il progetto proposto dai due locali, sollevando qualche polemica tra le opposizioni che speravano in qualche iniziativa più culturale invece di un nuovo locale per la movida notturna.