Avedisco riconosce il premio alla carriera per la vendita diretta ad Adriano Basso

Nella Vendita Diretta - settore meritocratico per eccellenza, sempre al passo con i tempi grazie ad un modello di business che sa evolversi rispondendo positivamente ai cambiamenti - dedizione, impegno e passione sono il mix di ingredienti chiave per il successo. Adriano Basso, brillante professionista di Castelfranco Veneto (TV), durante la 27ª edizione del Premio Nazionale AVEDISCO è stato premiato per gli importanti traguardi e successi ottenuti negli anni con l’Azienda Evergreen Life Products. L’evento, presentato da Giorgio Mastrota, si è tenuto presso il lussuoso Hotel Meliá Milano a 5*. AVEDISCO – Associazione Vendite Dirette Servizio Consumatori – che si occupa anche di sostenere e tutelare la figura dell’Incaricato, ha premiato i migliori Incaricati alla Vendita delle Aziende Associate. Si tratta della prima realtà in Italia che rappresenta le più importanti organizzazioni che utilizzano la Vendita Diretta a domicilio per la distribuzione di prodotti e servizi. Adriano è stato premiato per i risultati ottenuti con l’azienda Evergreen Life Products - azienda di Vendita Diretta specializzata in integratori alimentari e cosmetici a base d’infuso di foglie di olivo – perché, durante i suoi 10 anni di attività, ha raggiunto una delle qualifiche più alte portando al successo tantissimi incaricati. Il Settore della Vendita Diretta ha confermato la sua forza anche nel 2022: le 39 Aziende Associate AVEDISCO hanno ottenuto un fatturato totale annuo superiore ai 750 milioni di euro, registrando - rispetto al 2021 - una crescita pari al + 6.4%.