Axon seven team: una squadra rinnovata e carica di ambizioni per la stagione 2023

Si alza il sipario sulla stagione 2023 del Campionato Italiano Velocità e Axon Seven Team, dopo il titolo di Campione Italiano della SSP 600 CIV conquistato lo scorso anno, fa il suo ingresso con la nuova formazione del team che sarà ufficializzato durante un evento esclusivo giorno Sabato 18 marzo alle ore 10:30, presso la sede dello sponsor ufficiale Axon Micrelec a Gardigiano di Scorzè, in provincia di Venezia. Tre i piloti in corsa per il titolo nella categoria Next Generation con i colori di Axon Seven Team: Marco Bussolotti, Armando Pontone e Shogo Kawasaki; mentre il resto della squadra di Paolo Cannizzaro affronterà la Coppa Italia Federmoto 2023 con i piloti Giorgio Besana, Roberto Torretta, Anthony Della Volpe, Omar Ranghetti e Daniele D’Adda. L’evento, in particolare, vedrà la partecipazione dei membri della squadra, tra cui i piloti e il personale tecnico, numerosi sponsor e partner, tutti accomunati dalla passione per la velocità. «I nostri piloti sono pronti a dimostrare il loro talento in pista nell’unica categoria del CIV prevista quest’anno – dice Paolo Cannizzaro, team manager Axon Seven Team –, una squadra di tecnici e ingegneri altamente qualificati sta lavorando duramente per garantire che tutto sia pronto per la prima gara. Ci tengo a ringraziare gli sponsor che ci accompagneranno in questa nuova avventura e, soprattutto, Enzo Baratto, presidente di AP.esse Spa, il suo supporto è stato essenziale e ci ha permesso di prepararci al meglio per il campionato; la nostra solida collaborazione ci aiuterà a raggiungere importanti traguardi anche quest’anno». Il primo Round del CIV è previsto a Misano, presso l’Autodromo del World Circuit intitolato a “Marco Simoncelli” e, anche se la stagione si preannuncia molto impegnativa, l’Axon Seven Team è determinato a portare a casa grandi risultati, reduce della vittoria con Marco Bussolotti che ha dimostrato di essere uno dei migliori piloti della sua categoria. «Siamo molto orgogliosi di presentare il nostro team al Campionato Italiano Velocità e di supportare gli atleti impegnati in questa competizione entusiasmante – commenta Baratto –, crediamo nell’importanza dello sport come strumento di aggregazione sociale e di promozione dei valori positivi come il fair play, la determinazione e la perseveranza. Siamo certi che i nostri piloti daranno il massimo per raggiungere i loro obiettivi e non vediamo l’ora di vedere i nostri colori sul podio. Auguriamo a tutti i partecipanti una stagione ricca di emozioni, di successi e tanto divertimento!». Per ulteriori informazioni sul team, è possibile visitare il sito web ufficiale www.seventeamctbk.com. Ufficio Stampa Axon Seven Team - Guenda Calderaro 328.0575 328 info@gcpress.it