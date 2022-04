Una nuova gestione di Abaco ad Arzachena, in Sardegna

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Da aprile 2022 l'azienda ABACO di Montebelluna (TV) è concessionaria per il Canone Unico patrimoniale nella cittadina di Arzachena, in provincia di Sassari, nota località balneare della Costa Smeralda, d'inverno abitata da quasi 14mila residenti, in estate scelta come località di vacanza da migliaia di persone provenienti da tutto il mondo. "Arzachena è il secondo obiettivo importante per il Canone Unico in Sardegna - spiegano da ABACO Spa - dopo che a gennaio scorso abbiamo vinto la gara per il Canone Unico anche a Nuoro. Per noi, come azienda, la Sardegna rappresenta un territorio strategico, tanto che ad oggi siamo presenti in molte località, lungo tutta l'isola, gestendo diversi servizi, non solo di natura tributaria e patrimoniale, ma anche della sosta e della mobilità, come ad esempio a Castelsardo e a Quartu Sant'Elena. Per noi è essenziale che il servizio prestato sia di ottima qualità, sia per l'Ente concedente che per i cittadini, per cui dedichiamo molta attenzione nella scelta delle persone da impiegare in ruoli di front e back office, riservando loro una massiccia attività di formazione e aggiornamento". Nel caso di Arzachena, ABACO ha aperto un nuovo ufficio in loco, per essere vicina al territorio e fornire ai cittadini tutto il supporto di cui hanno bisogno. Altre località sarde in cui l'azienda veneta è già presente con sportelli aperti all'utenza sono Sassari, Cagliari, Quartu Sant’Elena, Carbonia e Tempio Pausania.