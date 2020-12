Abaco energia, fornitore trevigiano di gas e luce, compie tre anni

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Abaco Energia srl, fondata nel dicembre 2017, fornisce gas ed energia elettrica a famiglie e piccole imprese in tutta Italia, a prezzi e condizioni particolarmente vantaggiose.

«Questo compleanno segna per noi un passaggio importante, - spiega Daniele Pavan, amministratore delegato di Abaco Energia, che ha sede a Treviso in viale IV Novembre - in quanto possiamo ritenere superata la fase iniziale di start up, nonostante un periodo tutt’altro che favorevole per lo sviluppo di aziende come la nostra. Oggi siamo orgogliosi di operare in ben 23 province italiane, con un alto indice di fedeltà del mercato, determinato da un turnover quasi nullo dei clienti». Abaco Energia opera in modo indipendente, lontano dai grandi gruppi e ciò le consente di ricercare le migliori condizioni nei mercati grossisti e offrire un risparmio tangibile a famiglie e Pmi, unito ad un servizio di alto livello. Semplicità e rapporto umano: questi i valori su i quali l’azienda ha impostato la sua attività. Il cliente può sempre chiamare o recarsi agli sportelli per spiegazioni, preventivi o consulenze gratuite. Si utilizza un linguaggio comprensibile e una bolletta di facile lettura. La volontà è rendere il cittadino consapevole delle proprie scelte energetiche e favorire una comunità basata sulla fiducia. «Durante il lockdown di primavera - spiega l'amministratore delegato Pavan, che in Abaco Energia ha portato la sua esperienza di 15 anni nel settore - siamo riusciti a offrire ai clienti uno sconto del 30% sulle tariffe applicate, andando incontro alle famiglie in un momento di particolare difficoltà. Merito anche dell’appartenenza al gruppo Abaco Spa (con sede legale a Padova e amministrativa a Montebelluna), che cura per noi i servizi di amministrazione, call center e back office. Abaco Energia, infatti, è controllata da Abaco Spa e beneficia dunque della solidità di una grande azienda veneta che da 50 anni opera nei servizi a supporto degli Enti locali e al cittadino». L’energia è un settore in estrema evoluzione. La normativa prevede l’abolizione del mercato tutelato di energia e gas a partire da gennaio 2021 per le aziende e da gennaio 2022 per i privati. I clienti dovranno scegliere un fornitore nel mercato libero e Abaco Energia rappresenta una valida proposta. Riguardo alle sfide future in campo energetico e ambientale, Abaco Energia è pronta a giocare un ruolo di prim’ordine. Impianti di autoproduzione per l'energia elettrica, comunità energetiche di auto-consumatori, progetti sostenibili e sequestro della Co2 sono alcuni degli ambiti in cui l’azienda è attiva. «L’azienda - conclude Daniele Pavan - dispone delle competenze necessarie per operare e per accompagnare i clienti in queste nuove nicchie di settore, che richiedono figure professionali preparate; invitiamo quindi le famiglie a diffidare di qualunque forma di improvvisazione o di fai-da-te. Il nostro stile aziendale si basa su serietà, ascolto e vicinanza al cliente, fattori determinanti per il nostro successo quotidiano».