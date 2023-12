Aeroporto di Abu Dhabi, nuovo Prosecco Bar targato Bottega

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Rispettando i tempi Sandro Bottega ha annunciato di aver aperto ad Adu Dhabi un nuovo Prosecco Bar nel nuovo aeroporto di Abu Dhabi, secondo per importanza negli Emirati Arabi con un traffico di 20 milioni di passeeggeri l'anno. Lo scalo è uno dei 6 aerporti al Mondo ad offrire voli diretti per tutti i continenti.

Il commento

«Il nuovo spazio - spiega Sandro Bottega - è la conseguenza diretta del gradimento del nostro format nel vicino scalo di Dubai. Quest'area geografica è diventata negli ultimi 10 anni uno snodo primario per i voli intercontinentali che collegano Europa, Africa, Asia e Pacifico. Per noi un'apertura di grande orgoglio in quanto contribuità ad aumenmtare la visibilità dei nostri prodotti».