Albertini Gastronomia apre un nuovo punto vendita

Ottima novità per i buongustai e gli amanti della cucina a base di pesce a Treviso. La storica Gastronomia Albertini, presente in centro storico già dal 1986, apre un nuovo punto vendita a Lanzago.

Nel 2021 ricorre l’anniversario dei 35 anni di attività e la famiglia Albertini ha deciso di festeggiarlo creando Albertini La Bottega, un negozio di specialità di pesce in cui si possono trovare i piatti della tradizione trevigiana e veneziana già confezionati e pronti a essere consumati. Solo la frittura sarà preparata al momento e, nei pochi minuti di attesa, il cliente può curiosare tra le varie proposte nel nuovo locale, confortevole e moderno.

La frittura di Sergio Albertini è il piatto che ha reso famosa la gastronomia a Treviso e che viene proposto nelle manifestazioni importanti come Suoni di Marca, Fish’n’fest e lo storico Stand gastronomico dell’oca alle Fiere di San Luca.

Qual è l’ingrediente segreto della Gastronomia? La sinergia della famiglia, unita all’impegno dei dipendenti, e la qualità del pesce che Sergio va a scegliere al mercato ittico di Venezia, tutto ciò permesso che diventassero uno degli esercizi commerciali più noti e stimati della città e che ora viene riproposto per Albertini La Bottega con un upgrade perfettamente in linea con le richieste di mercato.

In una situazione come quella che abbiamo vissuto negli ultimi mesi, una soluzione take away è la forma migliore per assaporare a casa propria la qualità dei cibi proposti nei migliori ristoranti.

L’inaugurazione di Albertini La Bottega è mercoledì 30 giugno alle ore 17.30, a Lanzago in via Callalta n. 56: non potete sbagliare, c’è un grosso granchio, logo storico della gastronomia.