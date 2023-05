Alta velocità Helsinki-Varsavia, Maeg fornirà mille tonnellate di acciaio

Lavori al via per il corridoio economico nell'Europa nord-orientale con la costruzione di una nuova linea ferroviaria ad alta velocità, lunga 870 chilometri, per collegare Helsinki a Varsavia.

Il primo lotto dell’intera opera è il progetto Riga, assegnato con gara nel 2019 alla joint-venture Bererix (Besix – Rizzani De Eccher – Rere) per un valore di circa mezzo miliardo di euro. Il lotto comprende la progettazione e costruzione della nuova stazione centrale di Riga e di una tratta di 2400 metri di rotaia. Due imprese nordestine in questi giorni stanno approntando i cantieri. Sono Rizzani de Eccher (Cargnacco, Udine) in qualità di Main Contractor e Maeg Costruzioni (Vazzola, Treviso) per la prima fornitura della carpenteria della stazione a Sud, circa mille tonnellate di acciaio. Non è previsto per ora alcun intervento sulla stazione attuale che sta a nord delle rotaie. «Tutta la nuova linea avrà lo scartamento europeo di 1435 millimetri - ha detto Nicola Stefanutti, direttore tecnico e ufficio acquisti di Bererix - e nelle diverse capitali saranno predisposti dei centri intermodali e multimodali per lo scambio di persone e merci tra i vagoni di quella nuova e quelli della ferrovia a scartamento sovietico di 1520 millimetri». Le stazioni internazionali previste sono a Tallinn, Pärnu, R?ga Centrale e R?ga aeroporto, Panev??ys, Vilnius e Kaunas. Il sistema dei Paesi ex sovietici Lituania, Lettonia ed Estonia risulterà così integrato nell'Europa con la Finlandia a Nord e la Polonia a Sud. Con lo strumento Connecting Europe Facility l’Unione finanzia il progetto fino all’85% del costo che, per la parte rimanente, è a carico dei Paesi baltici.

Tra la capitale della Lituania e quella dell'Estonia la nuova linea sarà percorsa in quasi la metà del tempo oggi necessario, poco più di tre ore e mezza. Ciò non toglie che l’intera opera costituisca segnale di scelta politica e non solo commerciale ed economica. Ma racchiude anche significative innovazioni architettoniche. «È stato adottato un nuovo concetto di vivibilità dello spazio all’interno della stazione - ha detto Alessio Ortolan amministratore dell’omonimo gruppo - e l’accesso ai treni si avrà scendendo e non salendo. Infatti, a un’altezza di circa 15 metri dal suolo, all’interno della nuova stazione viene costruita una piazza pensile per incontri di persone, presenza di negozi e per l’accesso ai treni che transiteranno al di sotto». A Maeg è stata assegnata una commessa di 10 milioni di euro per progettazione esecutiva, costruzione e posa in opera delle colonne di sostegno sia alla copertura che alla piazza pensile.