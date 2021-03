MotoGP, Came torna in sella nel campionato con Aprilia racing

La trevigiana Came di Dosson di Casier stringe un accordo di sponsorizzazione con Aprilia Racing; per i prossimi 3 anni. A partire dal Gran Premio inaugurale in Qatar (26-28 marzo), accompagnerà i piloti ufficiali Aleix Espargarò e Lorenzo Savadori del team Aprilia in tutte le 21 gare di quest’anno e delle prossime stagioni. La CAME entra a far parte della famiglia Aprilia, la decisione di sponsorizzare il Team in MotoGP si sposa con la grande passione sportiva dell’azienda e al contempo con la strategia di sviluppo e promozione internazionale del Gruppo e dei suoi marchi, che identifica nello sport un veicolo di comunicazione universalmente riconosciuto e portatore di valenze positive, che può fare da megafono per la conoscenza dell’azienda, delle sue soluzioni e dei suoi servizi.

“In CAME siamo da sempre grandi appassionati di sport – commenta Andrea Menuzzo, Presidente di CAME – come dimostra la nostra storia ultradecennale di sponsorizzazioni sportive nel calcio, nel ciclismo e nel motociclismo. Da quest'anno abbiamo deciso di tornare a far parte del competitivo mondo della Moto GP e abbiamo scelto Aprilia Racing per la storia che ci lega e per il territorio che ci unisce. Le nostre aziende sono eccellenze non solo in Italia ma anche nel resto del mondo, quindi ci è sembrato naturale unire le forze per questo campionato.”

Massimo Rivola, AD di Aprilia Racing: “Con CAME condividiamo non solo una comune origine veneta ma anche un amore per la competizione al più alto livello e per il motorsport in particolare. Per questo siamo particolarmente felici di avere con noi, nella nostra sfida in MotoGP, un partner con valori così importanti in comune. Saremo insieme in questa e nelle prossime stagioni, per creare un rapporto solido e di crescita per entrambi i brand”.

CAME

E' un brand di riferimento e partner globale per soluzioni integrate pensate per l’automazione, il controllo e la sicurezza di ambienti

residenziali, pubblici e urbani, che generano spazi intelligenti per il benessere delle persone. Il Gruppo sviluppa automazioni per

ingressi, sistemi di videocitofonia, termoregolazione, sistemi domotici e antintrusione e porte sezionali per ambienti residenziali e

industriali. Offre anche soluzioni per i grandi progetti e per l’urbanistica, sistemi per la gestione di parcheggi automatici, per il controllo

degli accessi e la sicurezza degli ambienti collettivi. Con una storia di oltre 60 anni alle spalle, il Gruppo fondato da Paolo Menuzzo ha il suo Headquarters a Dosson di Casier, in provincia di Treviso, e possiede 7 stabilimenti produttivi a

Treviso, Sesto al Reghena (PN), Spilimbergo (PN), Avignone (Francia), Barcellona (Spagna), Londra (Inghilterra) e Kocaeli (Turchia).

Andrea Menuzzo, figlio del fondatore, è il Presidente di CAME S.p.A. La società conta 1.700 dipendenti, presidia il mercato con filiali

in 21 Paesi e grazie a partner e distributori commerciali opera in 118 Paesi in tutto il mondo. Nel 2019 ha registrato un fatturato di 254

milioni di Euro.