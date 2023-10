L'arte moderna si arricchisce delle nuove tazzine di illy

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

A Londra, in queste ore, sono state presentate, in anteprima, a tutto il mondo dell'arte contemporanea e da domani si potranno acuistare negli e-shop illy, nei negozi diretti, nell'e-commerce indirizzo e nelle principali catene della Grande Distribuzione. Sono due tazzine una per l'espresso, l'altra per il cappuccino, che entrano a far parte della illy Art Collection iniziata trent'anni orsono seguendo un progetto artistico voluto dal management dell'azienda e che si è trasformato in una specie di museo. Tazzine abbinate alla bellezza, all'estro, alla creatività dei maggiori artisti di tutto il mondo che, nel tempo, hanno creato una collezione di tazzine, piattini ed altro, di incredibile bellezza e valore. Con le pennellate di Lee Ufan si sono oggi aggiunte due tazzine che verrano vendute al pubblico al prezzo di 51 euro (due tazzine per l'espresso) e di 61 euro per le più grandi adatte al cappuccino