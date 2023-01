Il brand trevigiano Astoria a Sirha 2023 con le linee vintage della macchina per espresso professionale Sabrina

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Astoria torna a Lione per la ventunesima edizione di Sirha, la fiera che riunisce il meglio delle novità che riguardano il mondo della ristorazione e dell’alimentazione. Una nuova occasione dunque per condividere con il grande pubblico la filosofia del brand e la cultura dell’espresso a regola d’arte. Protagonista dello stand Astoria saranno le linee vintage di Sabrina, una macchina dalla grande personalità, ispirata agli anni Sessanta con linee sinuose ed armoniche, enfatizzate da tocchi di luce che caratterizzano i pannelli laterali. I coprigruppi cromati le conferiscono uno stile grintoso e raffinato allo stesso tempo mentre il grafico a display consente la visualizzazione e monitoraggio dell’andamento dell’erogazione. La funzione crono consente di monitorare il tempo di erogazione per singolo gruppo e il menù ad icone è intuitivo ed immediato, permettendo una comoda navigazione nel menù in modalità touch screen. Astoria aspetta tutti gli appassionati allo stand 7C85 all’interno dell’Euroexpo di Lyon dal 19 al 23 gennaio.