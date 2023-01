Axon seven team presente al motor bike expo di Verona

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Manca ormai pochissimo alla 15° edizione di Motor Bike Expo, la kermesse internazionale più grande al mondo dedicata alla moto in tutte le sue sfaccettature. L’appuntamento, infatti, è per questo fine settimana, da venerdì 27 gennaio a domenica 29 presso il polo fieristico di Veronafiere: coinvolgerà tutti gli appassionati del motociclismo e non può mancare Paolo Cannizzaro, il team manager di Axon Seven Team, Campione in carica della vecchia Supersport 600 CIV, ospite presso Kurabike posizionato al Padiglione 6 - spazio 9L, che approfitta dell’appuntamento veneto per mostrare la nuova moto di Marco Bussolotti, protagonista quest’anno in categoria SSP Next Generation. Tra i tanti eventi in programma di Verona MBE, è prevista anche la presentazione del CIV 2023 e la premiazione, sabato 28 gennaio, delle Classifiche speciali del CIV 2022 da parte della Federazione Motociclistica Italiana, nella quale Cannizzaro ritirerà il premio come miglior Motoclub nella classe 600CIV dell’anno! Si tratta di una vetrina importante in cui sono invitati tutti a partecipare per vivere da vicino questo incredibile sport, conoscere dal vivo i piloti di maggior talento del motociclismo italiano e avere un confronto diretto su esperienze, aspettative future e maggiori dettagli. Intanto, si scaldano i motori e cresce l’adrenalina, c’è grande attesa per la nuova stagione del Campionato Italiano Velocità e quest’anno saranno tre i piloti a scendere in pista con i colori di Axon Seven Team: Marco Bussolotti, Armando Pontone e Shogo Kawasaki. Ufficio Stampa Axon Seven Team - Guenda Calderaro 328.0575 328 info@gcpress.it