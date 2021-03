Aziende trevigiane: cercasi 50 persone

Oggi è l'ultimo giorno per potersi candidare al Recruiting Day on line per il settore legno, che selezionerà nelle giornate del 9 e 10 marzo oltre 50 persone che saranno assunte in aziende che operano in quest’area del Veneto.

La selezione è aperta a personale specializzato, ma anche a neo diplomati, persone senza esperienza che saranno formate o che hanno perso il lavoro.



Il cluster di aziende del settore legno e arredo intorno a Treviso, infatti, si prepara a un nuovo aumento di produzione che richiederà, a breve, ulteriore personale grazie a un cauto, ma costante, rialzo della domanda sia nazionale, grazie a eco bonus del Governo e sgravi fiscali, sia estera. Motivo per cui la filiale di Oderzo (Treviso) dell’agenzia per il lavoro ADHR Group ha indetto questo specifico Recruiting Day on line dedicato.

Questo mercato, fiore all’occhiello del territorio, è alla ricerca di verniciatori, addetti al pantografo e alla levigatura, o alla bordatrice, sezionatrice e squadraborda, ma anche carrellisti e addetti all’imballaggio che saranno scelti e poi assunti da diverse imprese della zona. Si tratta di aziende che vanno da multinazionali a solide realtà medio-piccole e artigianali, nelle quali l’export assorbe ancora oggi circa l’80% della produzione, come afferma Federica Pascon, Sales Account Specialist della filiale ADHR Group di Oderzo.

“Nel comparto legno della nostra area le esportazioni, dopo un primo calo a inizio pandemia, sono tornate stabili e in aumento”, spiega infatti la Pascon, “sia grazie alla maggiore cura che le persone hanno dell’ambiente domestico per i nuovi diktat imposti dal Covid-19, sia per le numerose agevolazioni e bonus governativi in ambito arredo e ristrutturazione, che hanno certamente aumentato gli acquisti, non solo di tutto ciò che ruota intorno alla casa ma che riguarda anche ambiti legati a componentistica, imballaggi, pavimenti e semilavorati”, conclude la referente del Gruppo.

Qualità artigianale e flessibilità produttiva, unite alle più avanzate soluzioni tecnologiche e all’attenzione al design, sono alle basi del successo del distretto di quest’area che vanta imprese inserite in importanti filiere internazionali e un ottimo successo nel mercato delle forniture di mobili destinate a grandi sviluppi immobiliari, pubblici o privati.

Chi vuole candidarsi al Recruiting Day on line del 9 e 10 marzo prossimi può farlo direttamente a questo link (https://www.adhr.it/news-ed- eventi/news/recruiting-day- online-oderzo-marzo-2021) o scrivendo alla filiale oderzo@adhr.it indicando nell’oggetto della email ‘Recruiting Day Oderzo’ e l’opportunità di lavoro a cui è interessato