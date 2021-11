Ghali babbo Natale per lanciare la nuova collezione firmata Benetton

Giovedì 25 novembre, United Colors of Benetton lancia la seconda drop di United Colors of Ghali, la capsule collection firmata dall’artista italiano di origini tunisine, e presentata lo scorso settembre durante la fashion week di Milano.

Lo stile è in continuità con il resto della capsule collection: pezzi street wear dal taglio over e dalla vestibilità relaxed, che mixano riferimenti all’universo biografico e culturale di Ghali con un uso originale dei simboli e colori Benetton. “Ci tenevo a fare una collezione vera, che avrei potuto indossare tutti i giorni”, ha dichiarato Ghali durante la presentazione di settembre, “L’ho pensata per i miei fan, per chi mi ascolta, per chi vive questo paese e le strade”.

La seconda drop contiene alcuni capi unici. C’è un giaccone composto da due pezzi, piumino sotto e giaccone impermeabile sopra, con grafiche che si rifanno al mondo del team Benetton Formula 1, e una tasca porta-passaporto. Richiamano il concetto di viaggio anche un jogger, un pantalone, un pigiama, una maglia di nylon e una felpa con cappuccio: tutti portano una stampa che riproduce una galassia dallo sfondo verde cosparsa di stelle e pianeti.

Ritorna anche l’estetica dei college americani che avevano caratterizzato la giacca varsity in edizione limitata Welcome to the Grand Boulevard, lanciata da Ghali prima dell’estate. Stavolta lo stile Ivy League è evidente in un maglione con scollo V, con la G di Ghali sul cuore, elemento che contraddistingue anche calze, cappellini e pantofole. Ci sono anche pigiama e boxer, oltre a t-shirt e felpe che completano la gamma della prima drop. Per finire alcuni capi kid e neonato, che introducono characters e stampe colorate.

In una delle immagini che accompagnano la drop, Ghali posa con una gerla sulle spalle, mentre regge un giocattolo e un sacco pieno. E se fosse lui a dicembre a portare i regali, invece di Babbo Natale?

Annunciata a primavera 2021, la collaborazione tra Benetton e Ghali è sembrata da subito un incontro naturale, basato su valori condivisi come creatività e integrazione. Dopo sei mesi di attività eterogenee - tra cui un grande party a Milano durante la Settimana della Moda e un tour di presentazione che ha attraversato le periferie italiane - la partnership giunge al suo culmine con la presentazione della seconda drop della capsule collection.