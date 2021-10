Bella, colorata e sostenibile: la lana Benetton non è mai stata così cool

Il marchio di moda italiano rinnova la sua partnership con The Woolmark Company, per certificare la qualità e la sostenibilità dei suoi capi in lana, una fibra durevole, riciclabile, biodegradabile e nata per unire le persone

Sarà quindi certificata la qualità e la sostenibilità di oltre 500.000 capi in Merino Extra Fine della collezione Autunno Inverno 2021.

Oltre a essere soffice e traspirante, infatti, la lana consuma meno energia in fase di lavaggio e rende i capi mediamente più durevoli rispetto ad altre fibre. Inoltre, è la fibra più riutilizzata e riciclata di tutte ed è biodegradabile, perché se rilasciata correttamente nell’ambiente si decompone in alcuni anni.

Comodi, colorati, sostenibili: i capi United Colors of Benetton + Woolmark saranno distribuiti a partire da ottobre in oltre 2500 negozi in tutto il mondo e promossi con iniziative dedicate, online e offline.

“Never-ending wool” (la lana non finisce mai) questo lo slogan dell'azienda trevigiana che rilancia la sua collaborazione per la collezione AI21 con The Woolmark Company, marchio australiano che nel corso di oltre cinquant’anni si è affermato come l’autorità globale nel campo della lana.

Un custode dei segreti della maglieria italiana come United Colors of Benetton non può prescindere dall’eccellenza della lana. Nel 2017 Benetton Group è stata la prima azienda europea del settore moda a entrare a far parte dell’IWTO (International Wool Textile Organization), l’organizzazione internazionale della lana, con lo scopo di contribuire a rendere la filiera della lana sempre più funzionale e trasparente.

Per United Colors of Benetton, però, la lana non è solo una materia prima, ma una fibra emotiva, che tiene unite le persone nel tempo. La campagna di presentazione della partnership mostra come i capi in lana United Colors of Benetton spesso si tramandano di generazione in generazione, diventando veri e propri totem famigliari.

Woolmark s’impegna sviluppare e promuovere un uso più responsabile della lana e a rassicurare brand e consumatori sul fatto che la lana è una scelta sostenibile per l’industria della moda.