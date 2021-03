Bike Me: la boutique della bicicletta di Treviso

La nostra filosofia è legata alla natura , allo sport , al benessere fisico all'aria aperta a portata di tutti anche se siamo all'apparenza una boutique. Dalle bici tailor made di nostra produzione,ai Marchi più blasonati, siamo dealer ufficiali Bianchi, De Rosa, Haibike e Merida. Dalla strada al gravel, dalla mountainbike all'elettrico in ogni sua forma. Abbiamo introdotto poi marchi prestigiosi legati al running quali Saucony e Hoka perchè Bike Me non è solo bici.

Vendita, noleggio e cicloturismo passando per eventi dedicati e test ride; il nostro obiettivo è quello di stravolgere il concetto di shop, lo si respira appena si entra dalla porta principale con l'officina a vista, la poltrona da barbiere per attendere la riparazione veloce e poi via di nuovo in sella .

In questo momento siamo all'interno dell'ex area Pagnossin in via Noalese 94 ma stiamo già guardando oltre, il sogno nel cassetto è quello di sviluppare una rete di punti vendita diretti e indiretti che permettano al Cliente di avere gli stessi standard su diverse aree geografiche .

Per far sentire tutti a casa ogni giorno, abbiamo anche un punto relax con delle comode poltrone il concetto di tempo deve sparire all'interno dello store. Vorremmo che il cliente, indipendentemente dall’acquisto, si senta libero di venire qui e rimanere in relax all'interno del nostro concept magari utilizzando Bike Me come punto di ritrovo prima o dopo le uscite e sviluppando al contempo una community.

Ma Bike Me è anche uno store dove condividere la passione per lo sport e per la bici , infatti, appena sarà possibile, realizzeranno delle serate a tema legate al concetto di food for life e food for bike.

L’obiettivo è quello di consorziare vari rental in Italia e all'estero per vendere dei pacchetti turistici con un servizio “consierge”, una cosa piuttosto nuova nel nostro settore. Il cliente arriva con le borse nel negozio, parte in bici e la sera trova le valige nella struttura scelta per la cena e il pernottamento.

Siamo specializzati nella vendita di ogni tipologia di bici, dalle city alle gravel, alle specialissime road fino alle e- Bike. Siamo dealer ufficiali dei nostri marchi, che sono tra i più apprezzati sul mercato e vogliamo divenire un riferimento per Treviso e non solo .

Crediamo molto nel pubblico femminile, i Brand che commercializziamo sono fortemente orientati anche alle nostre clienti .Non possiamo che ringraziare Rudy Project che che ci ha riconosciuti da subito come un riferimento, Selle Italia che ci ha eletti come Primium Store (riconoscimento non scontato per essere una start up) e Alè e DMT per abbigliamento e scarpe tecniche che ci hanno supportato nella fase di start. Cicloofficina Treviso

Abbiamo creato il nostro marchio Cicloofficina Treviso (la doppia " oo " non è un errore ma il segno delle due ruote) che ha l'obiettivo di personalizzare telai (non solo di nostra produzione). cicloofficina.com

I telai COT prodotti in fibra di carbonio da artigiani altamente specializzati in Italia sono garantiti tramite scansione tomografica, attraverso un nostro Partner tecnico qualificato quale Vetorix Engineering di Marcon (VE) garantiamo che la tramatura della fibra di carbonio sia priva di imperfezioni che possano impattare a livello di carichi strutturati.

Ogni bici segue un preciso iter produttivo, dall'uscita dalla fabbrica il telaio prima di essere verniciato (e’ stata scelta Model P quale Partner per questo processo) viene sottoposto ad analisi tomografica, la fibra di carbonio viene scansionata in ogni dettaglio e al termine del processo il telaio viene correlato da un certificato che attesta la qualità della manifattura.

Pedalare in sicurezza vuol dire avere cognizione di come vengono prodotte le bici, pedalare in sicurezza vuol dire poter trasferire al Cliente l’integrità garantita da certificato di attestazione della fibra di carbonio. Per COT queste sono Milestone del progetto. Creare Cultura, trasferire know how acquisito in tanti anni di attività e di esperienze nel settore dei compositi e dei materiali altamente performanti questo il nostro obiettivo, rendere semplice quello che sembra difficile.

A breve introdurremo il servizio di bike fitting con l’ID Match nella versione premium di Selle Italia , rimanere in sella ore necessita di posizionamenti specializzati, questo il nostro obiettivo .

Stiamo introducendo un testimonial (professionista con alle spalle due giri d'italia) importante che accompagnerà i nuovi clienti nei test ride, un meccanico professionista di uno dei principali team pro che dopo 10 anni di Team corse entrerà nella nostra organizzazione, questo è il mondo Cicloofficina Treviso e Bike Me. Bike Tour Italia