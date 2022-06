Le nuove proposte di Bin caffè nel nome della Cold brew

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Con ghiaccio per assaporarne la dolcezza e il profumo o come base per la Mixology, la Cold Brew è sicuramente una proposta alternativa e un nuovo modo di interpretare il chicco di caffè durante l’estate. Bin Caffè dà spazio alla voglia di innovare, offrendo ai baristi che amano il proprio lavoro e ricercano la novità, tutti gli strumenti per soddisfare il pubblico con un’esperienza cosmopolita e fuori dal comune. Nota negli Stati Uniti, Regno Unito e Australia, la Cold Brew sta riscontrando un notevole successo a livello internazionale, in voga soprattutto tra le generazioni più giovani. Si tratta di una bevanda moderna e versatile, facile da consumare in purezza per sentori al palato delicati, ma adatta allo stesso tempo all’accompagnamento ad altri ingredienti. Tra i più comuni: acqua tonica per dissetare durante le calde giornate estive, latte di cocco, menta, zenzero e agrumi, così come gin o vodka per comporre drink alcolici. Ma non solo, per chi gradisce sperimentare nuovi sapori il prodotto ben si presta anche all’utilizzo in cucina, ad esempio per marinare il pesce fresco. Bin Caffè offre ai pubblici esercizi il corso di formazione gratuito, utile per poter elaborare una personale ricetta e sbizzarrire la creatività dietro al bancone. “Abbiamo fiducia nei baristi che amano innovare l’offerta, con consapevolezza e passione per il proprio lavoro – sostiene Alessandro Bianchin, CEO di Bin Caffè – per questo sosteniamo i nostri clienti in un percorso di crescita professionale che non tralascia la qualità degli ingredienti: un corso di Cold Brew per apprendere le tecniche e i consigli adatti a preparare ricette originali”. Da quando nel 1954 Natale Bianchin diede vita al piccolo laboratorio artigianale di Montebelluna, intuizione e progresso sono stati filo conduttore del percorso di crescita di Bin Caffè, oggi condotta dal figlio Alessandro. L’azienda è ampiamente riconosciuta come una delle maggiori torrefazioni venete, per la grande capacità di interpretazione dello spirito della contemporaneità e l’impegno rivolto al sostegno dei pubblici esercizi del territorio. Rigore e artigianalità pongono sempre al centro dell’intera filiera produttiva il rispetto per il consumatore, soprattutto nella scelta della materia prima di fine qualità. www.bincaffe.it