Diciassette nuovi pub a Castelfranco, le inaugurazioni a maggio

Pub Da Stefano, Pub Da Martina, Pub Da Luca: questi sono solo alcuni dei nomi dei nuovi pub che prossimamente vedranno la luce nella cittadina di Castelfranco Veneto. Non un paio, ma ben diciassette! Ognuno ha la propria pagina Facebook, decine di partecipanti all’evento di inaugurazione e uno stile unico. Tutti promettono di spillare per i propri ospiti delle ottime birre artigianali. In un momento tanto difficile per la ristorazione, questa notizia così bizzarra ha ovviamente attirato l’attenzione.

Più di qualcuno si è accorto di strane coincidenze. Gli indirizzi dei nuovi pub, infatti, fanno riferimento a strade di Castelfranco mai sentite prima, come per esempio Via La Sete, Via il Ghiaggio dalla Birra e Viale Birre dal Freezer. Anche le descrizioni degli eventi non sono propriamente tradizionali: da chi come Martina scrive solamente in rima a chi come Max utilizza il dialetto veneto. Uno scherzo quindi? Sembra proprio di sì.

I diciassette pub, infatti, hanno tutti un’altra cosa in comune: il numero 17, appunto. Tutte le inaugurazioni sono previste per le ore 17:00 e le location si trovano tutte in località fittizie, ma sempre al numero civico 17. Sull’effettiva esistenza dei nuovi pub si può nutrire più di qualche dubbio, ma il loro comune “fornitore”, invece, è ben conosciuto in zona. In tutti gli eventi, infatti, viene esplicitato che la birra artigianale verrà servita grazie alla Beer Station, lo spillatore domestico proposto dal Birrificio 17 di Castello di Godego.

Birrificio 17 è il nome del brewpub inaugurato nel 2019 da quattro giovani birrai veneti. La peculiarità del locale è quella di offrire la propria birra “a metro zero”, ovvero spillata direttamente dai tank di maturazione. L’idea ha riscosso un grande successo; purtroppo però, proprio nel giorno del loro primo compleanno, è arrivata la prima chiusura generalizzata a causa del Covid-19. Da oltre un anno, come tutto il settore della ristorazione, anche il Birrificio 17 deve confrontarsi con numerose limitazioni. Da qui è nata l’idea di offrire un servizio nuovo ai clienti: trasformare le case in veri e propri pub!

Se non puoi andare in birreria la birra viene da te

“Esatto, l’inaugurazione dei diciassette nuovi pub di Castelfranco Veneto è uno scherzo che abbiamo ideato per festeggiare il successo della nostra Beer Station – spiegano i titolari del Birrificio 17 – Dietro allo scherzo, però, qualcosa di vero c’è. Questi pub rappresentano le case dei nostri clienti, trasformate in birrerie grazie al nostro nuovo prodotto. La Beer Station che proponiamo, infatti, è uno spillatore domestico che permette di gustare la birra esattamente come al pub, grazie alla perfetta conservazione sotto pressione. Assieme al prodotto e alle sue “bombe”, ovvero i fustini da 3 litri, offriamo anche un kit con bicchieri e sottobicchieri e un certificato personalizzato con la foto del cliente, che documenta l’inaugurazione del suo pub domestico. In fondo è vero, quindi, che in Veneto molte case si stanno trasformando in vere e proprie birrerie che spillano la nostra birra!”.