Bottega apre a Praga

Praga è sempre stata al centro dell'attenzione del management di Bottega spa per l'apertura di nuovi Prosecco Bar, locali, a volte anche di 300 mq, che richiamano l'attenzione delle vecchie osterie veneziane dove poter bere un buon bicchiere di vino e mangiare uno stuzzichino o un piatto caldo al bancone o al tavolo. Ovviamente si tratta di una rivisitazione in chiave moderna e dal 2014, quando l'azienda lanciò il suo primo Prosecco Bara a bordo della nave da crociera scandinava Cinderella, del gruppo Viking, molta acqua è passata sotto i ponti nel senso che i Prosecco Bar, con l'apertura dei due di Praga, saranno ben 39 sparsi nel mondo, di cui alcuni in Inghilterra (ben 3 a Birmingham), in Italia, neigli Emirati Arabi e poi in Giappone, in Corea, in Spagna e molti altri paesi, addirittura in Uzbekistan e Kazakistan. Per Bottega si tratta di una grande intuizione commerciale che da molta visibilità. Va ricordato che il Prosecco Gold, l'ormai celebre bottiglia dorata di Prosecco Bottega nei duty free aeroportuali e navali e nel retail è lo spumante più venduto, davanti al Moet & Chandon.