Bottega arriva anche in Camerun, Bolivia, Antigua, Aruba, Guaiana

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Ha da qualche giorno premiato i propri dipendenti (quasi 200) con un premio da 200 mila euro per ringraziarli di quanto sono stati vicini all'azienda in tutti questi anni. Oggi, in pieno Vinitaly, guarda ad allargare ancor più l'export, dove praticamente, è presente dappertutto e da qualche settimana sta inviando i suoi vini anche in Camerun, Bolivia, Antigua, Aruba, Guaiana, Arzebaijan, Palestina. Aree di minore intensità commerciale di altri stati ma pur sempre potenziali clienti a cui il nostro vino piace. Bottega spa ( nella foto i tre fratelli a capo dell'azienda trevigiana) supera così i 150 paesi in cui esporta i propri prodotti, una specie di record costruito negli anni con tenacia, soprattutto con la bontà dei suoi vini. Nel 2022 Bottega aprirà anche altri Prosecco Bar in alcune capitali europee (Londra, Stoccolma,Vienna?) mentre a giorni è prevista l'inaugurazione di una terrazza Bar a Lazise.