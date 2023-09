Bottega nuova cantina nel Chianti

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Bottega spa si arricchisce di un nuovo sito produttivo a Castelnuovo Berardenga, nel cuore del senese. In coincidenza con la vendemmia la nuova cantina ha iniziato subito ad operare a pieno ritmo. La struttura è ovviamente destinata alla produzione di Chianti Classico Docg e Riserva e dei pregiati "supertuscan". E' circondata da 13 ettari dsi vigneti di uve Sangiovese e Canaiolo nei quali la vendemmia è rigorosamente fatta a mano. Come accade dal 1993 Bottega si avvarrà della collaborazione di Stefania Sandrelli, che non è solo una attrice ma anche una esperta assaggiatrice di vini. Il Chianti verrà commercializzato negli aeroporti e ristoranti di tutto il mondo