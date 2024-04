Bottega inaugura ufficio di rappresentanza a Milano

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Per seguire con maggiore attenzione il mercato di Germania, Polonia, Romania e Ungheria, Bottega spa, l'azienda vinicola di Bibano di Godega di Sant'Urbano, ha inaugurato nei giorni scorsi i suoi nuovi uffici di rappresentanza di Milano, in via Giovanni Boccaccio. per seguire tutta l'attività relativa alla commercializzazione dei prodotti nei paesi sopra menzionati. Per l'azienda trevigiana si tratta non solo di una assoluta priorità logistica ed organizzativa na anche un ulteriore segnale di visibilità. "E' certamente più facile", dice Sandro Bottega presidente dell'azienda veneta, "seguire certi paesi del centro ed est Europa con nostro personale da Milano che, poi, serve anche per curare tutto ciò che accade nel capoluogo milanese".