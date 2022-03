Bottega guarda anche al mondo dei matrimoni

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Bottega spa sarà presente, a fine mese, al The National Wedding Show di Birmingham, città in cui l'azienda capitanata da Sandro Bottega è presente con ben 3 Prosecco Bar, di cui uno all'Arena Birmingham, in centgro città. Tutto ciò che riguarda il mondo dei matrimoni sarà di scena nella città inglese, dagli abiti ai fiori, dal materiale per le partecipazioni e tutto il coordinato. Saranno presenti i migliori brand e stylist pronti a soddisfare qualsiasi desiderio e non poteva mancare Bottega che punterà oltre che sulle bottigliette di Prosecco gold anche sulle creme e sulle grappe in vetro soffiato che possono anche essere personalizzate con all'interno, sempre in vetro, delle miniature di sposi o di qualcosa legato al giorno del fatidico si. Oppure personalizzare le bottiglie della linea Gold da far firmare con i pennarelli o con impresse fotografie del lieto evento.